Bei Baunetz ist die grüne Grundeinstellung Programm

In der Serie „Initiative Grüner Weg“ stellt die SZ Ravensburg in loser Reihenfolge Unternehmen aus der Region vor, die sich beim Thema Natur- und Umweltschutz besonders engagieren - indem sie Ressourcen sparen, bewusst mit Energie umgehen oder ihr spezielles Augenmerk auf kurze Wege und regionale Produkte legen. Diesmal geht’s um die Baunetz Naturbaustoffe GmbH, die im Übrigen auch auf der Messe „Hausplus“, die von 25. bis 27. Januar über die Bühne geht, vertreten ist.

Ressourcenschonend, nachhaltig, schadstoffarm - das sind für den Fachhändler Baunetz Naturbaustoffe keine leeren Schlagworte: Der Lieferant für naturnahe Dämmsysteme, Lehm- und Kalkputze sowie umweltfreundliche Farben setzt diese „grüne Grundeinstellung“ seit mehr als 20 Jahren an den beiden Standorten in Pfullendorf und Ravensburg um. Und zwar so konsequent, dass ein Kunde, der unbedingt einen PVC-Boden oder eine Styropordämmung verlangt, woanders hingeschickt wird: „Wir leben unsere Überzeugung und stehen hinter dem ökologischen Anspruch unserer Produkte“, sagt Geschäftsführer Rainer Hermann. Darum war’s nur logisch, dass Baunetz im Sommer vergangenen Jahres zur Initiative „Grüner Weg“ stieß, die ein CO2-neutrales Schussental anstrebt. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, sollen möglichst viele Firmen mit ins Boot geholt werden.

Wobei es freilich nicht reicht, Ökoprodukte zu verkaufen - die Unternehmen müssen sich auch selbst am Schlawittchen packen und ihre interne Schadstoffbilanz nach unten korrigieren. Baunetz, nach Betrieben wie Bausch, Omnibus Bühler, Bici Zweirad oder der TWS nun ebenfalls beim „Grünen Weg“ mit von der Partie, hat schon allerlei getan: So wurde das neue Firmengebäude in Pfullendorf als Passivhaus erstellt. „Wir brauchen dort praktisch keine Heizung mehr“, sagt Hermann. Außerdem habe Baunetz dank der Photovoltaikanlage auf dem Dach des „nach ökologisch optimierten Kriterien erstellten“ Hauses in den zurückliegenden zwei Jahren 80 Tonnen Kohlendioxid eingespart.

Am Standort Ravensburg hat man jetzt den 70-Prozent-Ökostromanteil auf 100 Prozent hochgefahren. Für die Beleuchtung ist die Umstellung auf LED-Lampen anvisiert; und als nächstes „wollen wir am Thema Mobilität arbeiten“ und den CO2-Ausstoß der beiden Firmenfahrzeuge um ein Drittel reduzieren, stellt Hermann in Aussicht. Wie auch schwere Fahrzeuge Biosprit vertragen - dazu will sich Hermann Rat von Christof Bühler holen, dessen Omnibusse teilweise von Rapsöl angetrieben werden und der sich ebenfalls beim „Grüner Weg“ engagiert. Insofern könnte sich quasi als Nebenprodukt der Vereinsmitgliedschaft dank eines solchen Erfahrungsaustauschs auch ein wirtschaftlicher Nutzen einstellen, vermutet Hermann - dessen hauptsächliche Motivation freilich ideeller Art ist: „Wir sehen die Notwendigkeit, nachhaltiger zu wirtschaften“. Und zwar schlicht und einfach deshalb, „weil wir auch als Unternehmen eine Verantwortung für die Nachwelt haben und darum mehr Zeit und Bereitschaft für Dinge aufbringen sollten, die sich nicht sofort in Profit auszahlen“.

Weil für den Baunetz-Gründer glasklar ist, „dass wir über unsere Verhältnisse leben und uns dabei mit vielen Materialien, mit denen wir uns umgeben, auch noch schaden“, tat er sich vor 22 Jahren mit einem Kollegen zusammen, um das Unternehmen für Naturbaustoffe zu gründen. Hatte der gelernte Holzbildhauer, der als Zimmermann auf dem Bau arbeitete, doch allzu oft mitbekommen, dass beim Häuslebau Materialien zum Einsatz kommen, „die ökologisch nicht korrekt sind“. Hermann wollte es besser machen und hat darum nur Farben, Dämmstoffe oder Bodenbeläge im Angebot, die so natürlich und damit „so umwelt- und menschenverträglich wie möglich“ seien. Und wird die Firma Baunetz zum Dämmen engagiert, tut sie dies mittels aus recycelten Tageszeitungen gewonnener Zellulose. Mittlerweile beschäftigt der Betrieb in Pfullendorf und Ravensburg insgesamt zehn Mitarbeiter.

Die Initiative „Grüner Weg“ liegt nicht zuletzt deshalb auf der Linie des Unternehmens, weil der Verein ebenfalls auf Nachhaltigkeit setzt: „Ich halte es für einen guten Ansatz, dass ein Mitglied nicht nur eine einzige Maßnahme umsetzen, sondern sich alle zwei Jahre was Neues einfallen lassen muss“, sagt Hermann. Und räumt zugleich ein, dass die Möglichkeit in Sachen Ressourceneinsparen und Schadstoffreduzierung begrenzt sind: Klar achtet man schon längst drauf, dass die Geräte nachts nicht im Standby-Modus weiterlaufen; zudem lässt Baunetz sich alsbald von einer Fachfirma erläutern, wie sich der Stromverbrauch der PC-Anlage noch weiter drosseln lässt. Mittelfristig würde man auch gern „gebäudetechnisch was machen“. Allein: Aufgrund der unsicheren Zukunft für die Mieter im WLZ-Gebäude in der Escher-Wyss-Straße 2 lohnt es sich derzeit nicht, in die energetische Sanierung des Hauses zu investieren.