Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich eine 22-jährige Autofahrerin am Donnerstag gegen 17.10 Uhr nach einem Auffahrunfall in der Ravensburger Karlstraße zugezogen. Eine 19-jährige VW-Polo-Fahrerin hatte nach der Einmündung der Adlerstraße zu spät bemerkt, dass die vorausfahrende 22-Jährige mit ihrem Pkw an der roten Ampel anhielt. An den Fahrzeugen entstand durch den Aufprall ein Gesamtsachschaden von rund 1000 Euro.