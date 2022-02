Behörde meldet weiteren Corona-Toten im Kreis Ravensburg

Ein weiterer Mensch ist im Landkreis Ravensburg im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Das teilte das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg am Montagabend.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land lag am Montag bei 1646,7. Im Kreis Ravensburg ist sie deutlich höher. Das Landesgesundheitsamt gab dafür einen Wert von 2187,9 an, am Vortag war er bei 2026,3. Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen sich binnen einer Woche je 100 000 Einwohner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben.

Wie rasant die Zahlen in den vergangenen Tagen nach oben geschnellt sind, zeigt ein Vergleich der Sieben-Tage-Inzidenz mit dem Sonntag vor einer Woche. Da lag der Wert noch bei 1213,4.

Aktuell meldete das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg für den Landkreis Ravensburg 1115 neu registrierte Fälle. Auch in den angrenzenden baden-württembergischen Nachbarkreisen lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei über 2000.