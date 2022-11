Behelfsunterkunft für Ukrainer in der Burachhalle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wieder ist die Burachhalle in Ravensburg zum Zufluchtsort für Geflüchtete geworden. In der Behelfsunterkunft leben derzeit knapp 200 Personen aller Altersklassen aus der Ukraine. Der DRK-Kreisverband Ravensburg ist vom Landratsamt Ravensburg mit der Begleitung und Versorgung der Menschen beauftragt worden.

Christian Neusch sieht sich als Moderator in der Burachhalle, der außerdem viel Organisation zu stemmen hat. Seit Anfang Oktober leitet er die Behelfsunterkunft. Zu seinen Aufgaben gehören auch die Abstimmungen mit den anderen Dienstleistern, wie der OSK, die das Essen liefert, dem Security-Dienst und dem Reinigungsunternehmen. Aber am meisten gilt seine Aufmerksamkeit selbstverständlich den Geflüchteten. „Jede und jeder hat eine eigene Geschichte zu erzählen,“ sagt Neusch. Jede Geschichte sei persönlich sehr anspruchsvoll. So wie die der Frau, die mehrere Wochen im Asow-Stahlwerk zusammen mit ihrem anderthalbjährigen Kind eingeschlossen war, das seither eine Schlafstörung entwickelt hat. Oder die Frau mit ihrer Tochter, deren Mann beziehungsweise Vater gleich bei den ersten Gefechten gefallen ist. Falls fachliche psychologische Betreuung notwendig oder gewünscht wird, vermitteln sie Neusch und sein Team. Die medizinische Versorgung ist derzeit mit besonderen Herausforderungen verbunden. Zum einen sind die Hausarztpraxen terminlich voll und zum anderen ist oft der Status der Geflüchteten nicht klar, somit auch die Kostenübernahme offen. Für ein weitgehend reibungsloses Leben auf engstem Raum gibt es feste Regeln. Neusch ist wichtig, dass diese transparent sind. Geregelt ist etwa die Nachtruhe, das Rauch- und Alkoholverbot und dass alle auf ein gewisses Maß an Sauberkeit achten.