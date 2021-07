Begleiter einer verletzten Frau pöbelt in Ravensburg Rettungskräfte an

Der Begleiter einer verletzten Frau hat am Wochenende in Ravensburg Rettungskräfte angepöbelt, die seiner Freundin zu Hilfe gekommen sind. Für den 29-jährigen Mann endete die Samstagnacht in einer Zelle, wie die Polizei mitteilte.

Auch Passanten angegangen

Die Rettungskräfte waren am frühen Samstagmorgen wegen des Sturzes einer 21-jährigen Frau in die Römerstraße gerufen worden, um sie zu versorgen. Ihr 29-jähriger Freund pöbelte laut Polizei die Rettungskräfte an und wurde dann immer aggressiver, bis die Sanitäter die Polizei riefen. Die Polizisten sprachen einen Platzverweis gegen den Mann aus. Seine Wut ließ er daraufhin an zwei zufällig vorbeikommenden Passanten aus, wie es im Polizeibericht heißt. Schließlich nahm die Polizei ihn in Gewahrsam, wogegen er sich heftig gewehrt haben soll. Ihn erwartet laut Polizei nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.