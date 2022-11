Begeisterung für Vielfalt und europäische Impulse

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die diverse Prägung ist ein besonderes Markenzeichen von Europa und beinhaltet sowohl zahlreiche Herausforderungen als auch viele Chancen. Pädagogische Einrichtungen haben dabei ab dem Kindergartenalter eine Türöffnerfunktion für positive Teilhabe- und Zukunftsaussichten. Wie ein gelingendes Zusammenleben schon früh gestaltet werden kann, stand im Mittelpunkt des Europafachtages am Institut für Soziale Berufe (IfSB) in Ravensburg. Die Teilnehmenden gingen mit großem Engagement intensiv in den Austausch.

Was ist Europa? Diese Frage klärte Prof. Dr. Claudia M. Ueffing von der Hochschule München nach dem Grußwort von Dr. Anne Widmann, der Leiterin der Fachschule Sozialpädagogik. Prof. Ueffing sprach als Ehrengast und langjährige Kooperationspartnerin des IfSB. Sie veranschaulichte zunächst die außergewöhnliche kulturelle Vielfalt in Europa mit seinen 700 Millionen Einwohnern und etwa 200 verschiedenen Sprachen. Verständnis für das Andere erlange man, in dem man es kennenlerne und bereit sei, seine Perspektive zu ändern, ist Ueffing sicher. „Ich finde es großartig, dass das IfSB einen großen Beitrag leistet,“ meinte sie auch mit Bezug auf die internationale Ausbildung. Es leiste damit Friedenssicherung.

Die IfSB-Mitarbeitenden Sibylle Schmitt und Linda Yulo, zuständig für Internationalisierung am IfSB, zeigten in ihrem Impuls die Bedeutung der Kitas. Gründe für soziale Ungleichheit seien unter anderem Migrationshintergrund, körperliche oder geistige Behinderungen, eine andere Glaubenszugehörigkeit oder Alleinerziehung. „Wir in der Frühpädagogik können Kinder stark machen,“ so Schmitt. Ziel ist es, jedem Kind und seiner Familie individuell zu begegnen und ihnen so soziale Teilhabe und Partizipation zu ermöglichen. Das Aufwachsen in heterogenen Gruppen führe erwiesenermaßen zu weniger Vorurteilen. Allerdings reiche der bloße Kontakt nicht aus. Vielmehr brauche es die aktive fachliche Begleitung und Förderung. Jede Fachkraft müsse sich ihrer Vorbildfunktion und ihrer Haltung zu gesellschaftlichen Gegebenheiten bewusst sein. Die eigene Vorstellung von „Normalität“, von Stereotypen und Vorurteilen müssten hinterfragt werden. Auszubildende der Europaklasse PIA präsentierten begeistert ihre pädagogischen Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern, die sie in ihrem 15-wöchigen Auslandspraktikum gesammelt haben.