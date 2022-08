Begegnungscafé im Herzen der Stadt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zusammen mit der Stadt Ravensburg und der Diakonie Ravensburg öffnete die katholische Seelsorgeeinheit RV-Mitte Anfang Mai ihre Ansprechbar im Haus der katholischen Kirche für ein Begegnungscafé zwischen Geflüchteten aus der Ukraine und Menschen von hier. Um die deutlich erweiterten Öffnungszeiten (Dienstag und Donnerstag von 12 bis 18 Uhr, Mittwoch, Freitag und Samstag von 10 bis 14 Uhr) dieses Cafés zu ermöglichen, fanden sich über 30 neue Freiwillige! Nachdem die Nachfrage von Gästen in den ersten beiden Wochen noch verhalten war, füllte sich seitdem die Ansprechbar immer mehr. In letzter Zeit waren es 250 bis 300 Personen in jeder Woche. Und sie ist zu einem echten Ort der Begegnung geworden, nicht nur für Menschen aus der Ukraine, sondern auch für einheimische Stammgäste, von Geflüchteten aller Herren Länder bis hin zu Jugendlichen, die auf den Bus warten und Passanten, die sich von diesem lebendigen Ort anziehen lassen.

Die Menschen schätzen die freundliche Atmosphäre, dass kein Konsumzwang herrscht und man für die Tasse Kaffee oder Tee, manchmal auch selbstgebackenen Kuchen oder Butterbrezeln, das geben kann, was man erübrigen kann. Nach einer dreiwöchigen Sommerpause sind ab 12. September wieder alle „Herzlich Willkommen“. Wer sich in dieses motivierte und motivierende Team miteinbringen möchte, melde sich bitte bei der Ehrenamtskoordinatorin Reinhilde Kirchmaier (Reinhilde.Kirchmaier@drs.de).