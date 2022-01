Beethoven und Bukowski im Theatercafé

Bereits vor zwei Jahren sollte im Theatercafé an den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven und den 100. Geburtstag von Charles Bukowski mit einem literarisch-musikalischen Abend erinnert werden. Die Coronapandemie hat dies damals nicht ermöglicht. Nun kann es mit zweijähriger Verspätung nachgeholt werden. Am Donnerstag, 20. Januar präsentiert der Schauspieler Markus Hepp um 20 Uhr im Theatercafé in der Zeppelinstraße 7D Gedichte von Charles Bukowski und Musik von Ludwig van Beethoven. Die hartgesottene und urkomische Sprache des Underground-Poeten trifft auf die schwelgerische Schönheit der deutschen Klassik-Ikone Beethoven. Wie das Theater in seiner Pressemitteilung schreibt, geht es an diesem Abend um Freude und Freiheit, Wein und Wahrheit, Erotik und Ekstase. Die beiden exzessiven Biertrinker verbindet die Herkunft vom Rhein, Beethoven wird in Bonn, Bukowski 150 Jahre später in Andernach geboren. Karten gibt es beim Theater Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/23364, erreichbar von Donnerstag bis Samstag von 17 bis 20 Uhr, oder im Internet unter www.theater-ravensburg.de.