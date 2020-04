Beet- und Balkonpflanzenmarkt des ZfP bis 22. Mai geöffnet

Die Bioland-Gärtnerei des ZfP Südwürttemberg am Standort Weißenau verkauft ab sofort bis zum 22. Mai Beet- und Balkonpflanzen, Gemüsejungpflanzen, Kräuter und Stauden. Die Kunden erwarte laut der Ankündigung eine große Sorten-Vielfalt, bei der vor allem darauf geachtet wird, dass die Pflanzen unter den regionalen Bedingungen gut wachsen. Für einen einfachen Transport sei es möglich, während des Markts mit dem Auto direkt bis zu den Gewächshäusern zu fahren. Wegen der Coronavirus-Pandemie werde so viel wie möglich wird im Freien angeboten, in den Gewächshäusern sind Rundwege ausgewiesen. Es besteht Maskenpflicht während des Einkaufs. Solche stehen bei Bedarf am Eingang des Markts für vier Euro pro Stück zum Verkauf. Archivfoto: Ernst Fesseler