Beeindruckender Festgottesdienst zum Patrozinium

Am Sonntag, 10. Juli feierte die katholische Kirchengemeinde zur heiligsten Dreifaltigkeit in Ravensburg ihr Patrozinium mit festlicher Kirchenmusik. Schwungvoll und mitreißend sang der Kirchenchor unter der Leitung von Günther Wolf Michael Haydns Missa brevis a tre voci, zu der Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf aus Bad Schussenried eine sehr gelungene Orchesterbegleitung für Violinen, Trompeten und Pauken komponiert hatte. Innig und ergreifend wurden die Solo-Partien von der Sopranistin Evelyn Schlude vorgetragen. Ein regionales Orchesterensemble brachte außerdem Mozarts Kirchensonate in F-Dur (KV 244) zu Gehör. Schmetternde Trompetenklänge mit Werken von Vivaldi, Händel und anderen, brillant dargeboten von dem Trompeter Hermann Ulmschneider, an der Orgel begleitet von Günther Wolf, ergänzten den festlichen Charakter dieses Gottesdienstes. Am Schluss vereinten sich Chor, Orchester und Orgel mit der Gemeinde zum „Großer Gott, wir loben dich“. Mit einem lang anhaltenden Applaus brachten dankbare Besucher ihre Freude über einen Gottesdienst zum Ausdruck, der sie überaus tief beglückt hatte.