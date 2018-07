Beck will eine neue Herausforderung

– Der Tennisprofi Andreas Beck wird in der kommenden Saison nicht mehr für den TC in der 2. Bundesliga an den Start gehen. Der 23-Jährige, derzeit auf Platz 39 in der Weltrangliste, wechselt eine Klasse höher zum Rochusclub Düsseldorf. „Ich habe mich beim TC sehr wohl gefühlt, aber jetzt möchte ich etwas Neues ausprobieren“, sagt Beck im Gespräch mit der SZ.

Von unserem Redakteur Timm Herre

Beim Spitzenclub aus dem Rheinland möchte Andreas Beck den nächsten Schritt in seiner Karriere machen: „Düsseldorf hat eine sehr gute Mannschaft, mit der man auch Deutscher Meister werden kann und ich hatte schon lange das Ziel, in der 1. Liga zu spielen“, begründet Beck den Vereinswechsel. Zwei Wochen hatte sich Beck zuletzt in Ravensburg von einer Ellbogenverletzung erholt und in dieser Zeit auch seinen alten Verein informiert.

„Ich habe mir das gut überlegt, weil Ravensburg meine Heimat ist“, sagt Beck, letztlich habe aber die sportliche Perspektive den Ausschlag gegeben. Natürlich wird Beck eine Klasse höher auch mehr Geld verdienen. Über die finanziellen Aspekte seines Wechselns schweigt er sich aber aus: „Das Sportliche stand im Vordergrund.“ Von seinen Mitspielern habe er sich verabschiedet und sehr viel Zuspruch bekommen: „Die haben es alle akzeptiert und mir viel Glück gewünscht.“

Völlig harmonisch ist der Abschied aber scheinbar nicht abgelaufen. Aus dem Vereinsumfeld war zu hören, dass es zwischen Beck, seinem Management und dem TC Ravensburg „geknirscht“ habe. Beck selbst spricht von einer Meinungsverschiedenheit, die aber schnell beigelegt worden sei: „Der TC hat mich immer sehr unterstützt, da bleibt nichts Negatives hängen.“

Beim TC Ravensburg selbst möchte man zu der „Meinungsverschiedenheit“ nichts sagen. Auf die Wechselnachricht reagierte Sportwart Marcus Ailinger einerseits enttäuscht, aber auch verständnisvoll. „Als Realist konnte man sich ja denken, dass einer der Top-40-Leute nicht mehr in der 2. Liga zu halten ist“, erklärt Ailinger. Becks Verlust sei schade, weil er ein Zugpferd für das Zuschauerinteresse war. „Aber die Mannschaft verliert jetzt nicht ihr Herzstück, Andreas hat in dieser Saison auch nur zwei unserer neun Saisonspiele machen können.“

Dennoch hätte der TC Beck gerne gehalten und laut Ailinger wäre man finanziell auch weit gegangen: „Wir haben uns schon erkundigt, was es kosten würde und hätten das wohl auch stemmen können“, sagt Ailinger, nennt aber auf Nachfrage keine konkreten Beträge. Letztlich meint auch der TC-Sportwart: „Der Rochusclub Düsseldorf ist einer der schönsten und größten Clubs in Deutschland und für Andreas ist das eine sportliche Herausforderung, das war sein wichtigster Beweggrund.“

Sportlich ist der gebürtige Weingartener tatsächlich auf dem Sprung in die internationale Tennis-Elite. Seine beste Saisonplatzierung war Platz 33 in der Weltrangliste, er spielte alle vier Grand-Slam-Turniere und stand im schweizerischen Gstaad im Finale (4:6, 6:7-Niederlage gegen den Brasilianer Thomaz Bellucci). „Ich habe ein konstantes Jahr gespielt, das beste in meiner Karriere“, sagt Beck. Absoluter Höhepunkt seien seine beiden Einsätze für Deutschland beim Davis-Cup-Viertelfinale gegen Spanien gewesen. „Da spielst du für dein Land, das hat für mich einen enormen Stellenwert“, beschreibt der 23-Jährige seine Motivation.

Sobald seine Verletzung am Ellbogen ausgeheilt sei, wolle er mit der Vorbereitung für die nächste Saison anfangen. Das erste große Turnier werden die Australien Open im Januar sein. „Ich möchte wieder ein so konstantes Jahr spielen und am Ende unter den Top-30 stehen, das ist aber ein schweres Ziel“, blickt Beck voraus. Nach Ravensburg wird er zwischen seinen ganzen Turnieren aber nur noch selten kommen: „Vielleicht hin und wieder mal am Wochenende, wenn die Tower Stars spielen.“