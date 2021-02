Bebauungsplan für Schmalegg nimmt wichtige Hürde

Eine gute Nachricht hatten der Schmalegger Ortschaftsrat und der Technische Ausschuss des Gemeinderats für alle, die in naher Zukunft in Schmalegg ein Eigenheim bauen wollen oder eine Eigentums- beziehungsweise Mietwohnung suchen. Beide Gremien schlagen dem Gemeinderat vor, den Bebbauungsplan „Ortsmitte III“ zur öffentlichen Auslegung freizugeben.

Auch für Tinyhäuser wird Platz sein

Insgesamt sollen hier rund 80 Wohneinheiten entstehen. Ihre genaue Anzahl hängt davon ab, welchen Zuschnitt die Wohnungen in den vorgesehenen Mehrfamilienhäusern haben werden. Der Plan sieht dafür elf unterschiedlich große Grundstücke im Zentrum des künftigen Baugebiets vor. Um sie herum werden Reihen-, Doppel- und freistehende Einfamilienhäuser angeordnet. Auch für so genannte Tinyhäuser, also Wohngebäude mit einer extrem kleinen Grundfläche, wird Platz sein.

Wenn der Gemeinderat der bei einer Enthaltung beziehungsweise einstimmig verabschiedeten Empfehlung folgt, wird der Bebauungsplan auf der Internetseite der Stadt zur öffentlichen Einsichtnahme eingestellt. Sowohl die Träger öffentlicher Belange als auch die unmittelbaren Anlieger haben dann Gelegenheit, Anregungen und Bedenken beim Stadtplanungsamt einzureichen. Der Zeitplan sieht vor, dass der Gemeinderat den Bebauungsplan noch vor der Sommerpause als Satzung verabschiedet. Dann könnten die Erschließungsarbeiten noch im laufenden Jahr beginnen.

Neubau einer Kita in unmittelbarer Nachbarschaft

Während dieser Bebauungsplan nach dem beschleunigten Genehmigungsverfahren erstellt worden ist, lief parallel dazu im regulären Verfahren der Bebauungsplan für den Neubau einer Kindertagesstätte, die in unmittelbarer Nachbarschaft errichtet werden soll. Dieses Vorhaben wurde allerdings zeitlich verschoben, weil es im laufenden Haushalt nicht finanziert werden kann. Vorgesehen ist, in einem zweigeschossigen Gebäude fünf Gruppen unterzubringen. Der jetzige Kindergarten Carlo Steeb ist zu klein geworden, weil immer mehr Kleinkinder unter drei Jahren angemeldet werden. Eine bauliche Erweiterung am alten Standort neben der Ringgenburghalle ist nicht möglich.

Obwohl das Baugesetz für ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren keinen ökologischen Ausgleich zwingend vorschreibt, wird es für beide Bebauungspläne einen solchen Ausgleich geben. Der Bühlhäuslebach, der zwischen Baugebiet und Sportplatz fließt, wird einen zehn Meter breiten Randstreifen erhalten als Pufferzone zur intensiv bewirtschafteten landwirtschaftlichen Fläche. Außerdem nimmt die Stadt Ökopunkte, ein Anspruch aus einem renaturierten Abschnitt der Schussen.

Zugang über Trutzenweiler Straße und Ringgenburgstraße

Erschlossen wird das Baugebiet über die Trutzenweiler Straße und die Ringgenburgstraße, die zum Sportplatz führt. Anwohner der Trutzenweiler Straße, die bereits durch das dortige hohe Verkehrsaufkommen einer hohen Lärmbelastung ausgesetzt sind, hatten bereits im Vorfeld Bedenken geäußert gegen eine solche Erschließung, weil zum neuen Baugebiet ein beträchtlicher Höhenunterschied zu überwinden ist. Die Zufahrt werde nicht so steil, dass sie nur mit aufheulendem Motor zu bewältigen ist, versuchte der Planer entsprechende Befürchtungen zu zerstreuen.

Zwiespältig war im Ortschaftsrat die Einschätzung, ob für die Mehrfamilienhäuser eine Sammeltiefgarage sinnvoll wäre. Einerseits will man möglichst viele parkende Autos von der Straße weg haben. Andererseits verteuert eine Tiefgarage die Wohnungen, was auch die Mieten entsprechend in die Höhe treibt. Zusätzlichen Bedarf an unterirdischen Stellplätzen wird es nach Einschätzung der Planer nur dann geben, wenn hier mehr kleinere Wohneinheiten entstehen als als ursprünglich vorgesehen ist. Das liege im Ermessen der künftigen Investoren.