Beamten werden beleidigt und finden Amphetamin

Mit ständigen Provokationen hat ein 50-Jähriger am Donnerstagabend gegen 18 Uhr versucht, seine Kontrolle durch eine Beamtin und eines Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz in der Grünanlage an der Schussenstraße zu stören. Der Mann kam nicht nur den Anweisungen der Streife nur zögerlich nach, sondern beleidigte diese auch mit üblen Schimpfworten und einer nicht minderen Geste. Der 50-Jährige wurde nach Feststellung seiner Personalien von den Beamten angezeigt und hat sich nun wegen Beleidigung zu verantworten.

Eine geringe Menge Amphetamin haben die Beamten bei der Durchsuchung eines 19-Jährigen festgestellt, den sie in der gleichen Parkanlage antrafen und überprüften. Der junge Mann hat sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.