Bavendorfer Wirtin kämpft um Konzert mit Rea Garvey

Die Bavendorfer Wirtin Silvia König will Popstar Rea Garvey „In d’Hütte“ holen. Der Radiosender „Radio 7“ lässt seine Hörer über eine passende Kneipe für das Gaststuben-Konzert mit dem irischen Sänger abstimmen. „In d’Hütte“ ist unter den sieben Kneipen, die aus mehr als 1000 Bewerbungen ausgewählt wurden und jetzt an einer Abstimmung im Internet teilnehmen. Bis Montag kann abgestimmt werden. Sollte Silvia König die größte Fangemeinde hinter sich versammeln, wird Rea Garvey am 11. Oktober in Bavendorf auftreten, wie Radio 7 mitteilte. Die Tickets sind demnach jedoch nicht frei verkäuflich, sondern werden nur im Radio verschenkt.

Nicht nur in Bavendorf macht man sich Hoffnungen. In der Region kämpft außerdem ein weiterer Gastronom darum, Veranstaltungsort für das Rea-Garvey-Konzert zu werden: Zum Hackl-Schorsch in Illmensee.