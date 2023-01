Bavaria’s 1st in Königsbrunn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kürzlich fand in Königsbrunn das sogenannte Tanzsturnier Bavaria’s 1st statt. Ausrichtender Verein dieses internationalen Turniers in den Standard- und Lateintänzen war der Tanzsport-Club dancepoint Königsbrunn. Gleichzeitig handelt es sich hierbei um das Auftaktturnier der Bayernpokalserie 2023 der Hauptgruppen I und II. Für den Amateur-Tanzsport-Club Blau-Rot Ravensburg ging das Standardpaar Ramona Mesarosch/ Manuel Menig an den Start. Bei ihrem ersten Turnier in diesem Jahr tanzten sich die Beiden in ihrer Startklasse, der Hauptgruppe II-D, im Finale auf den zweiten Platz. Foto: ATC Ravensburg