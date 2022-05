Baustellenführungen rund ums Rathaus, die Bauhütte und den Gespinstmarkt

In der Ravensburger Altstadt findet am Samstag, 14. Mai, der „Tag der Städtebauförderung“ statt. Beginn ist um 10 Uhr auf dem Platz vor der Liebfrauenkirche mit musikalischer Umrahmung durch die Musikschule Ravensburg.

Im Mittelpunkt an diesem Tag stehen nach Angaben der Stadt die Sanierung des Kulturdenkmals Rathaus, der derzeitige Umbau der denkmalgeschützten Bauhütte zur neuen Musikschule sowie die 2021 fertiggestellte Baumaßnahme „Umgestaltung des Gespinstmarkts“. Baustellenbesichtigungen und Führungen nehmen die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise durch Historie und Architektur. Unter anderem erwartet diese ein einzigartiger Blick vom Dachgeschoss des Rathauses über die historische Altstadt und darüber hinaus. Die kostenlosen Führungen finden jeweils um 10.45, 11.45, 12.45 und 13.45 Uhr statt. Treffpunkt ist an der Bauhütte und am Hintereingang des Rathauses. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Auf dem Gespinstmarkt gibt es einen Infopunkt zur fertiggestellten Baumaßnahme „Umgestaltung des Gespinstmarkts“, unter anderem mit historischen Fotos vom mittelalterlichen Schlachthof und der im Jahr 1934 abgebrochenen Eselsmühle, die einst mitten auf dem Gespinstmarkt standen. Außerdem findet eine Malaktion für Kinder und Erwachsene auf dem Gespinstmarkt mit Birgit Schwartz-Glonnegger vom Atelier Kunst am Tor statt. Im Bereich der Bauhütte, des Rathauses und des Gespinstmarkts spielen die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Ravensburg unter der Leitung von Harald Hepner Musikstücke.