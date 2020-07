Baustart für das neue Ravensburger „Stadttor“

Der Startschuss für die Neugestaltung des östlichen Ravensburger Stadteingangs ist gefallen: So erfolgte am Mittwoch der Spatenstich für das Wohnquartier „Stadttor“, das vom Ravensburger Architekturbüro Grath entworfen und in Zusammenarbeit mit der Stadt Ravensburg entwickelt wurde.

Geplant ist laut Pressemitteilung des Bauträgers Betz und Weber Baupartner ein urbaner Mix aus Wohnraum und Grünflächen mit insgesamt 52 Wohnungen und rund 1000 Quadratmetern Gewerbefläche. Den Höhepunkt bilde ein 23 Meter hohes Turmgebäude, in das Wohnungen sowie Büros untergebracht werden sollen. Zudem würden zehn Wohnungen als sogenannte Bündnis-Wohnungen erstellt, die nicht verkauft, sondern zu einem vergünstigten Preis vermietet werden.

Bei der Bauausführung des 25-Millionen-Euro-Projektes setzt die der Bauträger nach eigenen Angaben auf die Zusammenarbeit mit regionalen Handwerksbetrieben. Die Erdarbeiten werden demnach von der Firma Hinter Tiefbau aus Bad Waldsee durchgeführt. Diese bewege hierbei rund 13 000 Kubikmeter Erdaushub, was in etwa 1100 Lkw-Ladungen entspreche. Die Rohbauarbeiten, die Anfang 2021 beginnen, werden durch die Firma Ed. Züblin AG, Zweigstelle Langenargen/Konstanz, ausgeführt. Nach aktuellen Schätzungen werden rund 7000 Kubikmeter Beton verbaut.