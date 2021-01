Bauplätze in Ravensburg: Doch wer kommt zum Zuge?

Grüne wollen Baugemeinschaften fördern

Die Grünen-Fraktion im Ravensburger Gemeinderat hat bei der Stadt die Förderung von Baugemeinschaften und genossenschaftlichem Wohnen in künftigen Wohngebieten beantragt. „Die Vergabekriterien sollen beinhalten, dass Baugemeinschaften Vorrang vor kommerziellen Bauträgern erhalten“, schreiben die Grünen in ihrem Antrag. Dabei solle die Stadt ausschließlich Bewerbergruppen fördern, die gemeinschaftliches Wohnen in kompakter Bauweise planen. Über gemeinschaftliche Wohnprojekte schreiben die Grünen: „Sie sind zukunftsfähig, da es Menschen ermöglicht, in verschiedensten Lebensphasen und Lebenssituationen im vertrauten Umfeld zu bleiben.“ Und: „Genossenschaftliches oder gemeinschaftliches Bauen dient nicht einer privatwirtschaftlichen Gewinnmaximierung, sondern stärkt lebendige Nachbarschaften und das soziale Miteinander im gesamten Quartier.“ Der Fraktion sei darüber hinaus wichtig, dass dadurch der Pro-Kopf-Flächenverbrauch reduziert werden kann. „Wohnen im Mehrfamiliengebäude mit gemeinsamen Raumnutzungen ist klimaschonender und energieeffizienter. Es entspricht den Zielen des Ravensburger Klimakonsens.“ (len)