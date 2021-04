Baumpflegearbeiten am Scheffelplatz und Bechtersgarten

Wegen Baumpflegearbeiten an den Platanen am Scheffelplatz und Bechtersgarten werden ab Montag, 3. Mai bis voraussichtlich Donnerstag, 6. Mai immer wieder Stellplätze gesperrt werden. Das teilt die Stadt Ravensburg mit und bittet um Verständnis und die Halteverbote einzuhalten, um einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten zu gewährleisten. Eine Fachfirma kontrolliert die Bäume auf Massaria und entfernt in dem Zuge auch Totholz und bruchgefährdete Äste, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Massaria ist eine Pilzkrankheit, die ältere Platanen befällt und zum Absterben von Zweigen und Ästen führt. Die Maßnahmen tragen dazu bei, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und die prägenden Bäume auf möglichst lange Zeit zu erhalten.