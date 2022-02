Baumfällung entlang der Tettnanger Straße in Obereschach

Im Rahmen der regelmäßigen Überprüfung des Grünbestandes der Zieglerschen sind bei den Bäumen und Büschen in Obereschach erhebliche Schäden festgestellt worden. Laut forstwirtschaftlichem Gutachten geht von ihnen unter anderem aufgrund eines massiven Pilz- und Mistelbefalls sowie Ast- und Kronenbrüchen ein hohes Gefahrenpotenzial aus. Ursache sind Umwelteinflüsse und Schneelast. „In diesem Zustand sind die Bäume nicht mehr verkehrssicher und wir als Eigentümer sind in der gesetzlichen Verantwortung, dafür Abhilfe zu schaffen“, betont Michael Hermann vom Geschäftsbereich Facility Management der Zieglerschen. „Hierfür sind wir in enger Abstimmung mit dem Umweltamt der Stadt Ravensburg, das der Baumfällung zugestimmt hat.“

Die Fällung ist in der Woche vom 14. bis 19. Februar geplant. Hierbei wird es voraussichtlich zu einer einseitigen Straßensperrung kommen. Nachpflanzungen werden vorgenommen.