Baumfällungen sorgen in der Weststadt für Streit

„Das Baumschlachten macht auch vor der Galgenhalde, der „alten Weststadt“, nicht halt.“ Mit diesen Worten wandte sich Eleonore Baumann an die Schwäbische Zeitung. Sie ärgert, dass durch den Bau- und Sparverein Ravensburg (BSV) vor allem in letzter Zeit extrem viele Bäume in ihrem Wohngebiet gefällt wurden. Dem BSV gehört ein Großteil der Häuser in der Galgenhalde. Mitunter auch die Wohnung von Baumann.

Angefangen hätten die Fällungen schon im März 2009. Damals sei eine riesige Tanne den Kettensägen zum Opfer gefallen. Das Fällen dieses Baumes habe damals große Empörung in der Nachbarschaft ausgelöst, erzählt Eleonore Baumann. Das Schlimmste ist ihrer Ansicht nach, dass es nie einen Grund gab, die Bäume zu fällen. „Die Bäume waren makellos und kerngesund“, sagt sie. Baumann meint, oft hätte es auch einfach gereicht, einige Äste zu stutzen, „anstatt dem in vielen Jahrzehnten gewachsenen Baum in ein paar Minuten den Garaus zu machen“. Baumann, die schon 60 Jahre in der Galgenhalde wohnt, will nicht, dass aus der „alten Weststadt“ eine zugepflasterte Wüste wird: „Die alte Weststadt verdankt ihren Charme nicht der ziemlich banalen Architektur der fünfziger bis siebziger Jahre: Es sind die eingewachsenen Bäume, Grünflächen und Gärten, die dem Galgenviertel sein Gesicht verleihen.“

Die Bewohnerin der Galgenhalde fragt sich, wer eigentlich entscheidet, dass genau diese Bäume gefällt werden und was mit den Überresten passiert. „Über eine Fällung entscheidet der Bau- und Sparverein intern“, erklärt Marc Ullrich, Vorstandvorsitzender des BSV, gegenüber der Schwäbischen Zeitung. Der BSV beauftragt dann eine Firma, welche die Bäume fällt. Diese kümmert sich dann auch um die Entsorgung der Äste und verkauft das Brennholz. Zu solchen Maßnahmen kommt es, laut Ullrich jedoch nur, wenn es einen triftigen Grund dafür gibt, die Bäume zu entfernen. „Wir versuchen so viel wie möglich von der Natur zu erhalten“, so der Vorstandsvorsitzende. Im Fall der drei Fichten und der Kiefer, die im Dezember gefällt wurden, wären Sicherheitsgründe die Ursache gewesen. Für den neben den Bäumen liegenden Gehweg habe die Gefahr von Schneebruch bestanden. Außerdem drohten die Bäume wegen ihres Totholzes umzustürzen. Laut Ullrich sollen jetzt aber Hecken gepflanzt werden, welche die gefällten Nadelbäume ersetzen.