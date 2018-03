Baumfällung am südlichen Marienplatz

Die Generalinstandsetzung der Marienplatzgarage läuft nach Angaben der Stadt auf Hochtouren. Um die Lärmbelästigungen im Bereich Marienplatz möglichst auf alle Anlieger gleichmäßig zu verteilen, soll in Kürze die oberirdische Baustelleneinrichtung verändert werden. Dabei wird das Druckerhöhungsaggregat mit Einhausung von der Ecke Marienplatz/Burgstraße nach Norden neben das Kornhaus verlegt. Diese Verlegung macht eine vorgezogene Fällung eines Baumes am südlichen Marienplatz notwendig. Da eine Fällung des Baumes vor der notwendigen Abdichtung der Tiefgaragendecke in 2021/2022 sowieso notwendig geworden wäre, ist die Fällung mit der Baumschutzkommission im Herbst 2017 bereits abgestimmt worden, heißt es. Die Fällung wird kurzfristig bis Ende Februar erfolgen.