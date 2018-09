Baumbesitz bleibt Privatangelegenheit

Eine Baumschutzsatzung für die Stadt Ravensburg hat der Gemeinderat, wie berichtet, mehrheitlich abgelehnt. Statt dessen soll es weiterhin regelmäßige Ortsbegehungen geben, um die Notwendigkeit drohender Baumfällungen auf öffentlichem Grund von Naturschützern einschätzen zu lassen. Eine Baumschutzsatzung hingegen hätte sich auch auf private Grundstücke erstreckt.

Die Debatte ist uralt in Ravensburg, sie gibt es, immer wieder, seit über 30 Jahren, zuletzt wurde 1998 darüber diskutiert. Der grundsätzliche Dissens ist seither unverändert: Darf eine Kommune vorschreiben, was Privateigentümer auf ihren Grundstücken mit ihren eigenen Bäumen machen? Wäre ein derartiger Eingriff in persönliches Eigentum vertretbar? Würde diese Regelung zu übertrieben bürokratischem Aufwand führen? Und: Könnte man dadurch zumindest Bauträger zurückhalten, die in Ravensburg regelmäßig alte Häuser auf großen Grundstücken abreißen, um bis auf den letzten Zentimeter, ohne eine Stück Natur, den Boden mit ertragreichen Mehrfamilienhäusern zuzupflastern?

Die Verwaltungsspitze, Oberbürgermeister Daniel Rapp und Bürgermeister Dirk Bastin, zeigten sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats sehr offen für ein derartiges kommunales Gesetz. Rapp: „Wir benötigen mehr Baumschutz in Ravensburg.“ Er sei, so der OB, von einer Baumschutzsatzung „überzeugt“.

Die Stadträte waren da in der Mehrheit anderer Meinung. Zuvor hatten bereits die Ortschaftsräte Eschach und Schmalegg gegen jegliche rechtliche Regelung dieser Art votiert; die Taldorfer stimmten mehrheitlich für die Variante, für die sich der Gemeinderat letztlich auch entschieden hat: Man bleibt beim bisherigen Verfahren. Die Baumschutzkommission, in der auch Vertreter der Naturschutzverbände und des Bürgerforums Altstadt beteiligt sind, diskutiert weiterhin über die Notwendigkeit, Bäume auf städtischem Grund abzuholzen oder sie zu erhalten. Privatleute sind aber, im Gegensatz zu einer angedachten Baumschutzsatzung, davon nicht betroffen.

Unterschiedliche Ratsmeinungen

Stadtrat Manfred Büchele (CDU) stellte sich in der Debatte im Gemeinderat für seine Fraktion klar gegen die neue Satzung. Eine derartige Regelung sei für die Bürger „unverständlich“ und stelle eine Gängelung dar. Maria Weithmann (Grüne) war ganz anderer Meinung. Baumschutz funktioniere, so ihre Meinung, auf öffentlichen Flächen auch durch dein Einsatz der Baumschutzkommission inzwischen gut, auf privatem Gelände mache hingegen jeder, was er wolle – ohne Rücksicht auf die Natur und den Klimagedanken. Wilfried Krauss (Bürger für Ravensburg) verwies auf andere Kommunen, die mit einer Baumschutzsatzung gute Erfahrungen machten, so seine Darstellung. Er meinte: „Ein alter, klimabedeutsamer und stadtbildprägender Baum ist keine Privatangelegenheit.“

Zustimmung für diese Ausführungen gab es von der SPD, Ablehnung hingegen von den Freien Wählern, der Unabhängigen Liste und der FDP. Letztlich entschied sich der Ravensburger Gemeinderat mehrheitlich gegen eine Baumschutzsatzung. Es bleibt beim bisherigen Verfahren.

