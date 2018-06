Baugebiet: OB weist Vorwürfe zurück

„Grundsätzliches Verständnis“ für die Sorgen der Bürger, die das geplante Baugebiet am Oberen Büchelweg verhindern wollen, hat Ravensburgs Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp geäußert. Rapp weist aber Kritik der Initiative „Bibobs“ an der Verwaltung entschieden zurück und verspricht zugleich ein weiterhin transparentes Verfahren.

Wie berichtet, protestiert die Bürgerinitiative öffentlichkeitswirksam gegen eine weitere Bebauung von Hang und Plateau im Westen, wo oberhalb des Sennerbades rund 25 zweigeschossige Einzel- und Doppelhäuser entstehen sollen. Hauptargument der rund 30 „Bibobs“: Die Luftqualität in Ravensburg ist bedenklich, Studien haben ergeben, dass die Bebauung von Hanglagen weitere negative Folgen haben würde. Der Stadt werfen die Bürger vor, solche Erkenntnisse wie auch den Protest zu ignorieren, um Grundstücke verkaufen zu können. Die Initiative fordert zudem die öffentliche Vorstellung einer neuen lokalen Klimaanalyse, bevor sie „aus politischem Kalkül zerredet“ werde.

Entsprechende Vorwürfe, die in einem offenen Brief geäußert wurden, hat Rapp jetzt in einem ebensolchen Brief entschieden zurückgewiesen. Gemeinderat und Verwaltung teilten die Besorgnis um das lokale Klima im Schussental. Auch bei der Planung am Oberen Büchelweg lasse die Stadt darum besondere Sorgfalt walten und habe eben deshalb zusätzlich zu den vorliegenden Analysen eine „qualifizierte Untersuchung der lokalen Klimaverhältnisse in Auftrag gegeben“. Bis diese Studie vorliege ruhten alle weiteren Planungen und Gremien. Rapp betont, die Verwaltung habe „von Anfang an und sehr umfassend informiert“, unter anderem auch bei einem Ortstermin. Dem Vorwurf der Ignoranz widerspricht er „energisch“.

Der OB schlägt vor, das Gutachten, sobald es vorliegt, in einer Ausschuss-Sitzung öffentlich und ohne Aussprache und Beschluss vorzustellen. Die Analyse soll dann in einer weiteren öffentlichen Veranstaltung präsentiert und diskutiert werden.