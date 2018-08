Bauernmarkt in der Marktstraße wird saniert

Erdbeeren, Zwetschgen oder Aprikosen gibt es derzeit nur vor der Tür: Der Ravensburger Bauernmarkt in der Marktstraße 6 hat nämlich momentan geschlossen – er wird grundsaniert. Ende nächster Woche soll nach Möglichkeit wieder offen sein.

Im Mai 1994 haben sich Bauern, Gärtner und Metzger aus der Region zusammengetan, den Verein Bauernmarkt gegründet. Seither bieten sie Gemüse, Obst, Eier, Brötchen, Honig, Fisch oder Straußenfleisch in der Ravensburger Innenstadt an. Das Konzept geht auf, viele Stammkunden decken sich bei den sechs Standgemeinschaften des Bauernmarktes mit frischer, regionaler Ware ein. Nun geht man die schon länger anvisierte Grundsanierung der Räume an – da „der Bauernmarkt in die Jahre gekommen ist“, wie Vorstandsmitglied Thomas Heilig sagt. Die Wände werden ausgebessert und gestrichen, der Boden bekommt eine Grundreinigung verpasst, die Ausstattung wird modernisiert, der vordere Bereich wird neu gestaltet.

Man habe das Ganze bewusst während der Sommerferien in Angriff genommen, weil da ein bisschen Flaute herrsche. Trotzdem soll der Bauernmarkt so schnell wie möglich wieder geöffnet sein: „Mit ganz viel Glück“ sei das bereits am Freitag, 31. August, der Fall, hofft Heilig. Auch wenn im Bauernmarkt selbst nur Handwerker zugange sind: Der Obstverkauf vor der Ladentür geht auch während der Renovierung weiter.