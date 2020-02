Baucontainer aufgebrochen

Bereits am vergangenen Wochenende haben gemäß Polizeiangaben Diebe einen am Bahnhof befindlichen Baucontainer in der Escher-Wyss-Straße in Ravensburg aufgebrochen. Indem sie das Vorhängeschloss aufbrachen, gelangten die Täter in das Innere des Containers. Messgeräte und Werkzeugkoffer im Gesamtwert von etwa 4000 Euro nahmen sie an sich. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Telefon 0751 / 8033333 um Hinweise.