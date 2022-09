Baubeginn in der Olgastraße

In der Ravensburger Olgastraße werden ab Montag, 19. September, in mehreren Bauabschnitten Fernwärmeleitungen und Breitbandkabel verlegt; es folgen später die Rudolfstraße und ihre Seitenstraßen. Das teilen die Technischen Werke Schussental in einem Schreiben mit.

Die Baustelle beginnt in der Olgastraße auf Höhe des Hallenbads, wozu die Straße abschnittsweise gesperrt wird. Es ist somit kein Durchgangsverkehr mehr möglich. Die TWS (Technische Werke Schussental) rechnet derzeit für die Arbeiten im gesamten Gebiet bis Frühjahr nächsten Jahres. Wechselt die Baustelle in die Rudolfstraße, informiert die TWS noch mal gesondert zur Verkehrsführung. Der anstehende Bauabschnitt kostet rund eine Million Euro, bis zu 80 Prozent davon sind förderfähig.

„Mit diesem Bauabschnitt erweitern wir die aus unserer Heizzentrale am Hallenbad ausgehende Fernwärmetrasse. Wir wissen, unser Wärmenetzausbau muss zügig vorangehen. Zum einen natürlich, um Anlieger und Verkehr so kurz wie möglich zu tangieren. Zum anderen aber auch wegen der Energiekrise und der infrage gestellten Energiesicherheit“, erläutert Miriam Sepke-Vogt, Projektleiterin der TWS. Die Heizzentrale am Hallenbad – eine von mehreren Energieerzeugungsanlagen im künftigen Ravensburger Fernwärmenetz – läuft zunächst mit Holzpellets. Langfristig ist die Nutzung der Abwärme aus der Omira und ihrer milchverarbeitenden Produktion geplant.