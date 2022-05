Bauarbeiten mit Dampf- und Geräuschentwicklung in der Schützenstraße

Das Pharmaunternehmen Vetter erweitert und modernisiert aktuell den Produktionsstandort Schützenstraße. Hierbei kann es im Zeitraum von Dienstagnachmittag, 17. Mai, bis einschließlich Donnerstagabend, 19. Mai zur Entwicklung starker Dampfwolken in höherer Lautstärke kommen. Dies teilt das Unternehmen mit. Es handele sich um reinen, ungefährlichen Wasserdampf. Dieser stamme von einer neuen Dampferzeugungsanlage, die für den regulären Betrieb vorbereitet wird. Sie erweitert die bestehende Gebäudetechnik des Produktionsstandortes, so die Mitteilung weiter. Im Rahmen der Inbetriebnahme finden Belastungs- und Sicherheitstests statt. Von deren Verlauf hängen Anzahl und Zeiten der entstehenden Dampfwolken ab. Der Pharmadienstleister bittet darum, etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Bei Fragen können sich Anwohner gerne an das Unternehmen wenden.