Bastin: Abriss der Villa Sterkel noch nicht sicher

Der mögliche Umzug der Ravensburger Musikschule in die alte Bauhütte am nördlichen Marienplatz hat am Mittwochabend im Ausschuss für Umwelt und Technik eine weitere Hürde genommen. Das Gremium sprach sich bei einer Enthaltung dafür aus, die Planungen weiter zu verfolgen. Allerdings könnte noch davon Abstand genommen werden, wenn sich eine bessere Lösung für die Musikschule auftut. „Es ist nichts alternativlos“, sagte Baubürgermeister Dirk Bastin. Am 9. April beschäftigt sich der Gemeinderat mit dem Thema.

Wie mehrfach berichtet, ziehen Kämmerei und Liegenschaftsamt in größere Räume im alten Notariat an der Rudolfstraße. Dadurch wird das Baudenkmal an der alten Stadtmauer frei, und die Nachnutzung als Musikschule erscheint der Stadtverwaltung ideal, weil die Musikschule in der Villa Sterkel an der Friedhofstraße derzeit nicht gut untergebracht ist. Zu klein, nicht barrierefrei, brandschutztechnisch veraltet, von der Akustik her eine Katastrophe. Der Bildungs- und Kulturausschuss des Gemeinderates hatte sich bereits in der vergangenen Woche für den Umzug ausgesprochen, und auch das technische Fachgremium, in dem einige Architekten sitzen, sprach sich für diese Lösung aus.

Baubürgermeister Bastin betonte noch einmal, dass sich die Entscheidung auf den Umzug der Musikschule in die Bauhütte beschränkt und noch nicht gleichbedeutend mit dem Abriss der Villa Sterkel sei, die die Stadt gerne ans Bürgerliche Brauhaus verkaufen würde, das den benachbarten „Storchen“ zu einem 120-Betten-Haus umbauen will und dafür das Gelände braucht. Außerdem werde mit dem Beschluss nur die Planung eingeleitet und noch keine unveränderlichen Fakten geschaffen: „Sollte uns eine noch bessere Lösung über den Weg laufen, können wir erneut diskutieren.“

Zuvor hatte es auch kritische Stimmen gegeben. So hatte Roland Dieterich (FDP) beklagt, dass er vor einer Abstimmung gerne detaillierter über Planungen, Kosten und Alternativen informiert worden wäre. Wolfgang Metzger (Freie Wähler) meinte: „Auch die Bauhütte hat nicht den superoptimalen Baukörper für eine Musikschule.“ Das Gebäude ist relativ lang, aber nicht besonders tief. Zudem bemängelte er, dass die Stadtverwaltung sich schon in einem sehr frühen Vorplanungsstadium auf eine Kostenschätzung eingelassen hätte: 5,3 bis 5,5 Millionen Euro. Dabei gebe es die Gefahr, dass die Kosten am Ende deutlich höher ausfallen könnten und das in der Öffentlichkeit nicht gut ankomme. Wilfried Krauss (Bürger für Ravesnburg) meinte, diese Kosten seien sicher nicht zu halten. Er war der einzige Kommunalpolitiker, der sich der Stimme enthielt.

Kritik hatte es auch von mehreren Rednern daran gegeben, zwingend einen Architektenwettbewerb auszuschreiben. Da sich am Baudenkmal äußerlich so gut wie nichts ändern lasse, eigne sich das Projekt schlicht nicht dafür.

Der Beschluss wurde entsprechend angepasst. Der Architektenwettbewerb ist jetzt nur noch eine Option, kein Zwang mehr.