Basketballer des TSB Ravensburg grüßen als Aufsteiger von der Spitze

Mehr als zwei Jahre lang haben die Basketballer des TSB Ravensburg auf den Aufstieg in die Landesliga warten müssen. In der vergangenen Saison wurde der TSB schließlich ungeschlagen Meister in der Bezirksliga Ost und startet in dieser Spielzeit in der Landesliga. Der Saisonstart in der neuen Liga war absolut überzeugend – mit vier Siegen aus vier Partien steht der Aufsteiger ganz oben.

In der Sommerpause hat sich laut Mitteilung des Trainers Denis Smailagic nicht viel am Ravensburger Team verändert. In Joseph Sagher hat nur ein Leistungsträger die Mannschaft aus beruflichen Gründen verlassen. Neu hinzu kam Kadir Savas. Der gebürtige Friedrichshafener, der für die BG Bodensee (Friedrichshafen) spielte, überzeugte in den vergangenen Jahren vor allem durch seine offensive Leistung. Mit weiteren Zugängen aus Weingarten und der eigenen Jugend hat der TSB laut Smailagic „einen sehr guten Mix aus erfahrenen Spielern und Nachwuchsspielern“ zusammengestellt.

Nach einer holprigen Saisonvorbereitung ging es zum Start der neuen Saison gegen Kirchentellinsfurt bei Tübingen. In einem hart umkämpften Spiel vermied Ravensburg die erste Niederlage nach mehr als zwei Jahren. „Angesichts der nicht idealen Vorbereitung war das Ergebnis voll zufriedenstellend“, sagt Smailagic. Der Gegner ist für seine aggressive Spielart und seine Heimstärke bekannt. Mit 84:78 nahm der TSB aber die Punkte mit nach Ravensburg. Im ersten Heimspiel ging es dann gegen den Aufsteiger aus der Bezirksliga West, TuS Metzingen. Ravensburg wollte aus den Fehlern des ersten Saisonspiels lernen, was gelang. Mit 93:60 ließ der TSB den Gästen keine Chance. Anschließend wurde Derendingen auswärts mit 112:57 förmlich überrollt.

Im zweiten Heimspiel ging es gegen die Panthers aus Böblingen. Es war eine Partie zweier noch ungeschlagener Mannschaften. Ravensburg hatte sich laut Smailagic gut vorbereitet, war fokussiert und dominierte von der ersten Sekunde an in allen Belangen. Die jungen Böblinger hatten keinen Zugriff auf das Spiel und unterlagen mit 56:117. Zwei starke Spieler hatten bei Böblingen allerdings auch gefehlt. Weiter geht es für Ravensburg erst am Sonntag, 20. November (14 Uhr) bei der TSG Söflingen III.