Basketball: TSB Ravensburg bleibt weiter ungeschlagen

Fünf Spiele, fünf Siege: Nach rund einem Monat Spielpause traten die Basketballer der TSB Ravensburg in Söflingen bei Ulm an. Die Oberschwaben gewannen am Ende mit 82:74.

Das Spiel startete holprig für die Ravensburger. Söflingen spielte körperlicher, entschlossener und flüssiger als die Ravensburger und beendete durch schnelles Passspiel und starke individuelle Leistungen mit 29:16 das erste Viertel. Im zweiten Abschnitt sammelten sich die Ravensburger schnell und dominierten in nahezu allen Belangen. Daraus resultierend gingen sie mit einer 43:36-Führung in die Pause.

Das dritte Viertel verlief größtenteils auf Augenhöhe, sodass kein Team entscheidende Akzente setzen konnte.Im letzten Viertel wurde es für Ravensburg noch einmal eng. Bei einer zwischenzeitlichen 14-Punkte-Führung kämpften sich die Söflinger auf zwei Punkte zurück. Ravensburg konterte jedoch und gewann letztendlich mit 82:74. Nach gesamt 27 Siegen in Folge aus den vergangenen drei Spielzeiten empfangen die Ravensburger am kommenden Wochenende die vierte Mannschaft des Herren-Nachwuchskonzeptes von ratiopharm Ulm. Gegen diese Ulmer Mannschaft musste sich der TSB am 9. Februar 2020 das letzte Mal geschlagen geben.