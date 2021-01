Basiskonferenz mit CDU-Delegierten zum Bundesparteitag

Der CDU-Kreisverband Ravensburg lädt seine Mitglieder am Samstag, 9. Januar, um 11 Uhr zu einer digitalen Basiskonferenz mit den Delegierten zum CDU-Bundesparteitag ein. Die CDU Deutschlands wählt am 15. und 16. Januar ihren neuen Vorsitzenden auf dem ersten digitalen Parteitag.

Von den 1001 Delegierten kommen 8 aus dem CDU-Kreisverband Ravensburg. Diese sind Katharina Beyersdorff, Philipp Bürkle, Norbert Lins, Gabi Messarosch, Christian Natterer, Diana Rädler, Tina Schädler und Waldemar Westermayer. Bei der Konferenz am Samstag haben die CDU-Mitglieder die Möglichkeit mit den Delegierten ins Gespräch zu kommen und über die anstehende Vorsitzendenwahl zwischen Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen zu diskutieren. Interessierte Mitglieder sollen sich bis Freitag, 8. Januar, um 12 Uhr bei der CDU-Kreisgeschäftstselle per E-Mail an info@cdu-kreis-rv.de oder unter Telefon 0751/56092512 anmelden, um die Zugangsdaten zu Online-Konfernez erhalten.