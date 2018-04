Basare rund ums Kind in unserer Region

Demnächst stehen wieder die beliebten Kinderkleiderbasare auf dem Programm. Die „Schwäbische Zeitung“ hat die wichtigsten aus der Region zusammengefasst.

Samstag, 17. Februar

Arnach

Der Sportverein Arnach veranstaltet am Samstag, 17. Februar, von 13 bis 15 Uhr, einen Kinderkleider- und Spielzeugbazar in der Turnhalle Arnach. Einlass für Schwangere mit Mutterpass ohne Begleitung ab 12.30 Uhr. Aus Platzgründen dürfen am Samstag keine Kinderwagen mit in die Halle genommen werden. Der Kindergarten verkauft im Foyer wieder Kuchen. Nähere Informationen und unbedingt erforderliche Listennummern gibt es ab sofort unter E-Mail: bazar-arnach@web.de oder ab 29. Januar telefonisch bei Margret Zapf unter Tel. 07564/3767 (täglich ab 14 Uhr erreichbar).

Michelwinnaden

Die 43. Kinderkleiderbörse findet am Samstag, 17. Februar, von 9 bis 11.30 Uhr in der Burg statt (Dorfgemeinschaftshaus). Angeboten werden gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung bis Größe 176, Spielwaren, Kinderfahrzeuge, Babyzubehör und Fußballschuhe. Infos und Ausgabenummern erhältlich unter Telefon 07524/9743832 oder 07525/911715.

Obereisenbach

Die Kindergärten Krumbach und Obereisenbach laden zum diesjährigen Frühjahr- und Sommerbasar am 17. Februar von 13.30 bis 15.30 Uhr in die Mehrzweckhalle nach Obereisenbach ein. Es werden Frühjahrs- und Sommerbekleidung von Größe 50- 176, sowie Schuhe, Babyausstattung, Kinderwagen, Spielsachen aller Art, Bücher, CDs, Fahrzeuge und vieles mehr angeboten.

Ravensburg

Der Kinderkleiderbasar Sonnenbüchel findet am Samstag, 17.Februar, von 13 bis 15 Uhr, im Gemeindehaus Heilig Kreuz, Bischof-Ketteler-Straße 2, in Ravensburg (Sonnenbüchel) statt. Verkauft wird gut erhaltene, neuwertige, aktuelle Bekleidung für Frühjahr/Sommer bis Größe 176, Bücher, Spielsachen, etc. rund ums Kind. Informationen und Kundennummern: neue Nummern gibt es ab dem 1. Februar, C. Martin 0177/2309283 bis Kundennummer 50, D. Opitz 0751/22671 ab Kundennummer 50. www.kinderkleiderbasar-

sonnenbuechel.de

Riedhausen

Der Kindergarten St. Michael in Riedhausen veranstaltet am Samstag, 17. Februar von 14 bis 16 Uhr seinen 47. Basar „Rund ums Kind“ in der Turnhalle Riedhausen. Verkauft werden gut erhaltene, modische Frühjahrs- und Sommerbekleidung für Kinder sowie Babyausstattung, Autositze, Kinderfahrzeuge, Spielzeug usw.

Weingarten

Der Kinderkleiderbasar, der Liobasar, des Kindergartens St. Lioba findet am 17. Februar von 8.30 bis 10 Uhr (Schwangere bereits um 8 Uhr) im Gemeindehaus St. Martin in der Irmentrudstr. 11 in Weingarten statt. Verkaufsnummern werden nur noch an zusätzliche Helfer vergeben, da das Kontingent schon ausgeschöpft ist. Helferzeiten und weitere Informationen entweder per Mail an Lioba.kinderbasar@gmail.com oder auf der Homepage:https://lioba-kinderbasar.jimdo.com oder auf Facebook: liobasar Weingarten.

Freitag, 23. Februar

Weingarten

Der Kindergarten Xaverius veranstaltet einen Dämmerbasar für Selbstverkäufer. Der Frühjahrsbasar findet am Freitag, 23. Februar, 17 bis 19 Uhr, im katholischen Gemeindehaus St. Martin, Irmentrudstraße, in Weingarten statt. Verkauft werden kann alles rund ums Kind: Sommerbekleidung, Schuhe, Bücher, Spielzeug, etc. Die Tischvergabe erfolgt unter daemmerbasar_xaverius@web.de. Einlass für Verkäufer ist von 15.30 bis 16.30 Uhr. Die Tischgebühr beträgt acht Euro.

Samstag, 24. Februar

Bad Schussenried

Der DRK-Ortsverein Bad Schussenried veranstaltet am Samstag, 24. Februar, von 13 bis 15 Uhr eine Kinderkleiderbörse in der Stadthalle Bad Schussenried. Schwangere erhalten bereits ab 12.30 Uhr Einlass. Es werden angeboten: Baby- und Kinderbekleidung bis Größe 180, Umstandsmoden, Schuhe, Kinderwagen, Autositze mit gültiger EN-Nummer (ab ECE R44-03 oder höher), Spielzeug, Betten, Baby- und Kinderzubehör und Kinderfahrzeuge. Anmeldung und Information (Teilnahmebedingungen) unter der Rufnummer 07525/3230147 (bis 18 Uhr) oder an kinderkleiderboerse-drk-bad-

schussenried@gmx.de.

Bodnegg

Das Basar-Team veranstaltet seinen Kinder-Kleiderbasar in der Festhalle am 24. Februar von 13.30-15.30 Uhr. Angeboten werden gut erhaltene Winterbekleidung in den Größen 50-176, Spielsachen, Kinderwagen, Kinder-Autositze, „alles was rollt“, und alles rund ums Kind. Nummer-Vergabe mit Mail an Basar-Bodnegg@web.de, Namen und Telefon-Nummer angeben.

Kehlen

Der Kinderkleider-Flohmarkt findet am Samstag, 24.Februar in der Zeit von 13.30 bis 15.30 Uhr in der Festhalle Kehlen statt. Einlass für Schwangere mit gültigem Mutterpass bereits um 13 Uhr. Angeboten werden Frühjahrs- und Sommerkleidung für Kinder bis Größe 176, Spielsachen/Bücher, Umstandskleidung, Kinderwagen, Autositze, Kinderfahrzeuge, etc. Umkleidemöglichkeit vorhanden. Weiter Infos und Verkäufernummern gibt es unter kinderkleider-flohmarkt@web.de.

Kisslegg

Die evangelische Eltern- und Kindspielgruppe Kisslegg veranstaltet einen Selbstverkäufer-Flohmarkt rund ums Kind. Beginn des Verkaufs ist am Samstag, 24.Februar, von 14 bis 15.30 Uhr. Verkauf werden Kinderbekleidung bis Größe 176, Babyzubehör, Umstandsmode, Kinderwagen/-sitze, Spielzeug und Kinderfahrzeuge. Kontakttelefon: 07563/5195280 (ab 13 Uhr).

Ravensburg

Am 24. Februar von 13 bis 15 Uhr findet Bildungszentrum St. Konrad, in der Dr.-Ludwig-und-Fanni-Erlanger-Halle, ein Kinderkleiderbasar statt. Zu kaufen gibt es: Übergangs-, Frühjahr- und Sommerbekleidung bis Größe 176, (Kinder-)Schuhe bis Größe 42, Babyartikel, Bücher, Spielzeuge, Fahrzeuge und mehr. Nummernvergabe: am 14. Februar ab 8 Uhr per Email unter: kinderkleider-basar@web.de. Infos unter: www.bz-st-konrad.de/kindergarten.

Reute

Bei der Kinder-Kleiderbörse in Reute, am Samstag, 24. Februar, werden ab 13 Uhr in der Durlesbachschule Kinderwagen, Möbel, Autositze, Fahrzeuge und Kinderfahrräder in allen Größen angeboten. Ab 13.30 Uhr werden in der Durlesbachhalle Kleidung, Spiele, Schuhe und Babysachen verkauft. Der Verkauf findet bis 15.30 Uhr statt. Informationen unter Telefon 01523/4762430 oder unter kinderkleiderreute@gmx.de.

Weingarten

Der Kindergarten St. Elisabeth veranstaltet am Samstag, 24. Februar, von 8.30 bis 11 Uhr, im Gemeindehaus Hl. Geist, Keplerstraße, einen Basar rund ums Kind. Angeboten wird gut erhaltene, modische Frühjahrs- und Sommerbekleidung für Kinder bis einschl. Gr. 176, Kinderwagen, Hochstühle, Kindersitze, Spielwaren, Sportartikel, Kinderfahrzeuge, Bücher, gut erhaltene gebrauchte Tupperware-Artikel. Infos unter www.basar-st-elisabeth.de oder Telefon 0751/18529010 (9 – 11 Uhr).

Weißenau

Der Frühjahrsbasar „Alles Rund um’s Kind“ findet am Samstag, 24. Februar von 11 bis 13 Uhr, in der Turn- und Festhalle Weißenau statt. Veranstalter: Kindergarten St. Raphael. Preis pro Tisch: 8 Euro (nur gebrauchte Waren, keine Händler). basar.kiga.st.raphael@gmx.de

Sonntag, 25. Februar

Amtzell

Es gibt einen Kindersachenflohmarkt Amtzell mit Kinderflohmarkt am Sonntag, 25. Februar, von 14 bis 16 Uhr in der Turn- und Festhalle Amtzell. Aufbau für Verkäufer von 13 bis 13.30 Uhr. Anmeldung ab sofort bei B. Kübler unter Telefon: 07520/6011 (nicht nach 19.30 Uhr)

Mittwoch, 28. Februar

Bad Waldsee

Die „Große Kleiderbörse für Kinder und Jugendliche“ findet am 28. Februar und am 1. März im katholischen Gemeindehaus in Bad Waldsee statt. Verkauf am Mittwoch von 8 bis 17 Uhr und am Donnerstag von 8 bis 11 Uhr. Verkauft wird saubere und bestens erhaltene, modische Kinder- und Jugendbekleidung sowie Schuhe, Umstandsbekleidung, Babyausstattung, Babyzubehör, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge, Auto- und Fahrradsitze sowie Spielsachen aller Art. Kundennummern und Auskünfte gibt es bei Margret Kohlschreiber (07524/6453) und Monika Bohnert (07524/7959) am Montag, 19. Februar.

Freitag, 2. März

Haidgau

Am Freitag, 2. März, findet in Haidgau der Kinderkleider- und Spielzeugbasar statt. Es werden saubere und gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung von Größe 56 bis Größe 176, Umstandskleidung, Kinderwagen, Buggys, Bücher, Kinderfahrzeuge aller Art, Spielwaren usw. angeboten. Verkauf: von 14 bis 15.30 Uhr. Für werdende Muttis: Einlass bereits um 13.30 Uhr. Kundennummer und Infos erhalten Sie bei Frau Slansky: Tel. (07564) 93 67 971.

Samstag, 3. März

Baindt

Großer Frühjahrs-Basar in Baindt am Samstag, 3. März in der Klosterwiesenschule in Baindt. Angeboten werden gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung ab Größe 56 bis 164, Hochstühle, Kindersitze, Kinderwagen, Buggys, Sportartikel und vieles mehr. Verkauf am Samstag von 9 bis 12 Uhr. Kundenummernvergabe ab 14. Februar ab 15 Uhr unter www.basar-baindt.de.

Grünkraut

Die Grünkrauter Kinderkleiderbörse findet am Samstag, 3. März in der Festhalle Grünkraut statt. Verkauft wird von 14 bis16 Uhr.

Horgenzell

Am 3. März veranstalten der Waldkindergarten Horgenzell wieder einen Tischbasar. Verkauft wird alles rund ums Kind. Der Verkauf ist von 14-16 Uhr in der Festhalle und im Bürgersaal in Horgenzell. Reservierungen unter Telefon: 07504/9715050 oder rachel.jehle@web.de.

Königseggwald

Am Samstag, 3. März, veranstaltet das Bazar-Team seinen 42. Kinderkleider-Bazar mit Schwangerschaftskleidung im Bürgersaal in Königseggwald. Angenommen bzw. angeboten werden gut erhaltene und moderne Frühjahr- und Sommerbekleidung für Kinder, Schwangerschaftskleidung, Babyausstattung, Autositze, Kinderwagen, Spielwaren, Sportartikel, usw. Nicht angenommen werden Unterwäsche, Strümpfe und Strumpfhosen. Maximal vier Paar Schuhe werden entgegengenommen. Teilnehmernummern gibt es ab sofort unter Tel. 07587/922283 und Tel. 07587/922145. Verkauf am Samstag von 13 bis 15.30 Uhr.

Neuravensburg

In Neuravensburg findet am Samstag, 3. März, ein Frühjahrs-Kinderkleiderbazar statt. Eingekauft werden kann von 9 bis 11Uhr in der Turnhalle Neuravensburg. Informationen sind zu entnehmen unter: www.neuravensburger-

kinderkleiderbazar.de.

Tettnang

Am Samstag, 3. März, findet in der Stadthalle von 10.30 bis 13 Uhr der Kleiderbasar „Rund um Baby und Kind“ des Natur- und Bewegungskindergartens Tettnang statt. Einlass für Schwangere mit einer Begleitperson ist bereits eine halbe Stunde früher.

Freitag, 9. März

Blitzenreute

Der Kinderkleiderbasar in Blitzenreute findet am Freitag, 9. März von 15.30 bis 17.30 Uhr im DGH in Blitzenreute statt. Verkauft wird aktuelle und gut erhaltene Frühjahr- und Sommerkleidung für Kinder und Jugendliche bis Größe 164. Umstandsmode, Spielzeug, Kinderwagen, Autositze, Laufställe, Hochstühle und Kinderfahrzeuge aller Art.Keine Unterwäsche! Informationen (keine Kundennummernvergabe) unter www.facebook.com/basarblitzenreute oder unter basarblitzenreute@gmail.com.

Hauerz

Am Freitag, 9. März von 18 bis 19 Uhr findet in der Turn- und Festhalle Hauerz der Baby- und Kinderkleiderbasar statt. Einlass für Schwangere bereits ab 17:30 Uhr. Verkauft wird Sommerbekleidung für Babys und Kinder (bis Gr. 176) sowie Umstandskleidung, Kinderwagen, Autositze, Wickeltische, Spielzeug, Bücher etc. Infos erhalten Sie bei Frau Seefelder Tel. 07568/925942 (KNR: 0-249) oder bei Frau Mayer Tel. 07568/925735 (KNR: 250-300).

Samstag, 10. März

Berg

Das Börsenteam Berg veranstaltet am Samstag, 10. März, von 14.30 bis 16.30 Uhr ihre Kinder-Kleider-Börse Frühjahr/Sommer 2018. Der Basar findet in der Turn- und Festhalle Berg statt. Angeboten werden: Gut erhaltene Bekleidung, Schwangerschaftsbekleidung, Autositze, Spielwaren, Kinderwagen etc. Infos erfragen unter boersenteam-berg@web.de

Bergatreute

Die Windelband veranstaltet am Samstag, 10. März, im Feuerwehrhaus Bergatreute, einen Fahrzeug- und Spielzeug-Basar. Angeboten werden Fahrgeräte aller Art (z.B. Fahrräder, Bobby Car, Roller ... ), Auto- und Fahrradsitze, Spielsachen aller Art (keine Kuscheltiere ), Babyzubehör und Sportbekleidung (z.B. Judo, Schwimmen, Fußball ... ). Informationen und Kundennummern unter 07527/1849880, Frau Haug, Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr.

Mengen

Der Kleiderbasar für Kinder mit Kinderflohmarkt in Mengen in der Ablachhalle, findet am Samstag, 10.März, von 14 bis 16 Uhr statt. Einlass für Schwangere um 13.30 Uhr mit Mutterpass. Veranstalter : Kath.Kirchengemeinde Mengen, Krabbelgruppe.

Schmalegg

Eine Börse rund ums Kind wird es am Samstag, 10. März, von 10 bis 12 Uhr in der Ringgenburghalle in Schmalegg geben. Verkauft werden gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung, Schuhe, Spielsachen, Umstandsmode, Kinderwagen und sonstiges Zubehör rund ums Kind. Einlass für Schwangere und eine Begleitperson ab 9.30 Uhr. Informationen ab Montag, 19. Februar von 9 bis 18 Uhr unter folgender Telefonnummer: 07504/9 70 91 71 oder boerse-schmalegg@web.de

Wilhelmsdorf

Der Elternbeirat des Montessori Kindergarten Gartenstraße in Wilhelmsdorf veranstaltet am Samstag, 10.März, von 14 bis 16 Uhr im Bürgersaal der Gemeinde Wilhelmsdorf einen Basar. Verkauft werden gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung für Kinder in den Größen 56-164, sowie Babyausstattung, Kinderwagen, Autositze und Spielzeug. Weitere Infos unter elternbeirat-gartenstrasse@t.online.de

Wolfegg

Frühjahrs-Kinderkleiderflohmarkt und Selbstgemachtes rund ums Kind in Wolfegg am Samstag, 10. März, von 13 bis 15 Uhr, in der Gemeindehalle Wolfegg. Verkauft werden kann alles rund ums Kind und zur Saison passend sowie Selbstgemachtes rund ums Kind. Im Foyer findet ein kleiner Kinderflohmarkt für Kinder kostenlos statt. Dies muss unter der Telelefonnummer 07527-9603474 angemeldet werden. Veranstalter ist der Elternbeirat des Kindergartens Wolfegg.

Freitag, 16. März

Oberzell

Der Basar in Oberzell findet am Freitag, 16. März, von 15 – 17 Uhr in der Schussentalhalle statt.

Schwangere dürfen bereits ab 14.30 Uhr in die Halle. Tischreservierungen ab Anfang Februar unter

basar@oberzell-grundschule.de. Verkauft wird alles rund ums Kind.

Samstag, 17. März

Aulendorf

Der 24. Kinder- und Jugendkleiderbasar Aulendorf findet am 17. März in der Stadthalle in Aulendorf statt. Verkauft werden Kinderbekleidung in den Größen 50 bis 180, Umstandsmode, Schuhe, Babyzubehör (Kinderwagen, Autositze usw.), Spielzeug, Spiele und Kinderfahrzeuge sowie Freizeit- und Sportartikel. Der Verkauf läuft von 10 bis 12 Uhr. Auskunft gibt es unter folgenden Telefonnummern: 0176/72494096 und 0152/53818070 (bitte nur bis 18 Uhr).

Baienfurt

Am Samstag, 17. März, findet in der Schulturnhalle der Achtalschule, Ravensburger Str. 18 in Baienfurt ein Tischbasar für Selbstverkäufer statt. Verkauf von 14 Uhr bis 16 Uhr, Tischreservierung: Sabine Jocham: 0751/5681810.

Haslach

Am Samstag, 17. März, findet in der Sporthalle Haslach bei Wangen, der Zwillingsbasar statt. Zum Verkauf kommt für Zwillinge und Mehrlinge gut erhaltene Frühlings- und Sommerkleidung, Kinderwagen, Spielwaren usw. Es werden keine Einzelteile und Plüschtiere angenommen. Außerdem wird Tupperware aller Art aus zweiter Hand angenommen und verkauft. Beim Verkauf der Kinderwagen beraten erfahrene Zwillingsmütter. Verkauf von 13.30 bis 15 Uhr. Info und Nummernvergabe unter 07528/6557, 0151/61023347.

Horgenzell

Am 17. März veranstaltet das Bazarteam Horgenzell in der Turn- und Festhalle Horgenzell einen Bazar rund um’s Kind. Verkauft werden saubere, aktuelle und gut erhaltene Frühjahr- und Sommerbekleidung von Größe 50 bis 164 (keine Unterwäsche) sowie Kinderwagen, Hochstühle, Spielwaren (nicht aus Stoff oder Plüsch), Schwangerschaftsbekleidung etc. Verkauf ist am Samstag von 9 bis 11 Uhr. Weitere Auskünfte ab 19. Februar zwischen 8 und 18 Uhr bei: Frau Rushiti 0751/95875020, Frau Metzger 07504/971997, Frau Kiefer 07504/915389.

Liebenau

Der Basar rund ums Kind findet am Samstag, 17. März, von 14 – 16 Uhr erstmals im Gallussaal der Stiftung Liebenau (unter der Kirche) statt. Tische für Selbstverkäufer und die Möglichkeit für Kinder ihr Spielzeug zu verkaufen. Reservierung und Infos unter basar-kita-liebenau@gmx.de

Mochenwangen

Beim Second-Hand-Kleider-Basar in der Turn- und Festhalle Mochenwangen (Sportplatzweg) werden am Samstag, 17. März, 10 bis 13 Uhr, aktuelle und gut erhaltene Frühjahr- und Sommerbekleidung für Damen, Herren und Kids ab Größe 140, Schuhe, Accessoires, CD, DVD und Bücher verkauft. Infos bei mowateam@yahoo.de und www.second-hand-basar-

mochenwangen.de

Schlier/Wetzisreute

Die Börse für Kinder-, Damen- und Herrenbekleidung findet am Samstag, 17. März, in der Festhalle Wetzisreute statt. Für das kommende Frühjahr und den Sommer werden angeboten: Alles rund ums Kind, Kleidung Größen 56 bis176, Schwangerschaftsbekleidung, Spielsachen, Bücher, Kinderwagen usw., Damen- u. Herrenbekleidung. Verkauf von 13 bis 15 Uhr. Schwangere mit Mutterpass und Begleitperson dürfen ab 12.30 Uhr einkaufen. Infos zur Nummernvergabe unter www.kleiderbörse-schlier.de

Unterschwarzach

Das Basarteam Unterschwarzach veranstaltet am Samstag, 17. März, von 13 bis 15 Uhr, einen Kinderkleiderbasar Rund ums Kind in der Turn- und Festhalle Unterschwarzach.Nähere Info bei: Fr. Gropper Telefon 07564/933814 und Fr. Schad Telefon 07564/9379489.

Samstag, 24. März

Ebenweiler

Im Sonnenhof (Dorfgemeinschaftshaus) in Ebenweiler wird am Samstag, 24.März, von 14 bis 16 Uhr, ein Kinderkleiderbasar veranstaltet. Infos unter: I. Birkenmaier, Telefon 07584/91760 (Nr. 1 bis 40) und M. Münch, Telefon 0157/39592370 (Nr. 41 bis.80) und unter: www.basarteam-ebenweiler.de. Angeboten werden aktuelle und einwandfreie Kinderbekleidung bis Gr. 176, Schwangerschaftsmode, Kinderschuhe (max. zwei saubere Paar), Sportartikel und Sportbekleidung, CDs, Bücher, Rucksäcke, Kindertaschen, Schulranzen, Hochstühle, Autositze, Kinderwagen, Dreiräder, Roller, Kinderfahrräder, Spielwaren usw. (keine Plüschtiere, Unterwäsche oder Strumpfwaren).

Vogt

In der Sirgensteinhalle in Vogt findet am Samstag, 24. März, von 11 bis 13 Uhr, die Kinder- und Damenkleiderbörse Vogt statt. Angeboten werden gut erhaltene Frühjahr- und Sommerbekleidung, Damenoberbekleidung,

Spielsachen, Kinderwagen, Kinder-Autositze, „alles was rollt“, gebrauchte Tupperware usw. Kontakt (ab 19. Februar , jeweils 9 bis 19 Uhr) 07529 974341 (Nummern 1 bis 45 und 501 bis 520), 07529/9132955 (46 bis 90 und 521 bis 540), weitere Infos unter www.kleiderboersevogt.beepworld.de.

Samstag, 14. April

Bodnegg

Einen Basar mit modischer Bekleidung für Jugendliche und Erwachene veranstaltet das Mode-Basarteam Bodnegg am Samstag, 14. April von 13.30 bis 15.30 Uhr in der Festhalle Bodnegg. Verkauft werden gut erhaltene Teeny- und Erwachsenenkleidung für Damen und Herren, Schuhe und Acessoires. Verkaufsnummer und Infos ab 1. März unter Tel. 07520/2493 (zwischen 18 und 20 Uhr) oder per E-Mail unter Secondhand.Bodnegg@web.de.

Samstag, 21. April

Altshausen

Der Kindergarten St. Michael Altshausen veranstaltet am Samstag, 21. April, von 13 bis 15 Uhr, in der Turnhalle der Herzog-Philipp-Verbandsschule einen Kinderkleiderbasar für Selbstverkäufer mit Kaffee- und Kuchenverkauf (auch zum Mitnehmen). Gut erhaltene Kinderkleidung, Umstandsmode, Kinderwägen, Fahrzeuge und Spielsachen etc. können verkauft und gekauft werden. Infos und Tischreservierungen unter Tel. 07584/922930.