Barockensemble „Lautten Compagney Berlin“ spielt im Ravensburger Konzerthaus

Mit ihrem Programm „On the Trail of Marco Polo from Venice to China“ begibt sich die Lautten Compagney Berlin am Samstag, 26. Januar, um 20 Uhr im Konzerthaus auf die Spuren des berühmten Venezianers. Lieder und Instrumentalstücke europäischer Barockkomponisten werden um Werke aus der chinesischen Musiktradition des 17. Jahrhunderts bereichert. Denn neben Violine, Cembalo und Barockgitarre ist Wu Wei, der bekannteste Virtuose auf der chinesischen Mundorgel Sheng, zu hören.

Zehn Stunden dauert heute ein Flug von Frankfurt nach Peking, T-Shirts auf der ganzen Welt sind „Made in China“ und Pianisten wie Lang Lang oder Yuja Wang sind chinesische Exportschlager auf internationalen Konzertpodien. Dass in Zeiten der Globalisierung die Welt immer dichter zusammenzurücken scheint und das Reich der Mitte mittlerweile tatsächlich als solches angesehen wird, ist bekannt. Dass jedoch die wechselseitige Beeinflussung von chinesischer und westlicher Kultur keine Erfindung des 20. Jahrhunderts ist, sondern viel weiter, bis zu den Entdeckerfahrten Marco Polos im 14. Jahrhundert zurückreicht, vollzieht die Lautten Compagney Berlin in ihrem Programm zusammen mit Wu Wei musikalisch nach.

Zu Wu Weis Repertoire gehören sowohl Alte als auch Neue Musik. Er bewegt sich zwischen Jazz-Improvisation, Minimal Music und klassischer chinesischer wie europäischer Musik und komponiert selbst. Mit seiner Offenheit gegenüber modernen Kompositions- und Spieltechniken hat er dem 4000 Jahre alten Instrument Sheng neue Einsatzmöglichkeiten im Konzertleben eröffnet. Darüber hinaus bewährt er sich in Konzerten von Weltmusik im Zusammenspiel mit chinesischen Instrumentalisten als stilsicherer Interpret der traditionellen Musik seines Heimatlandes. Die Lautten Compagney Berlin ist eines der renommiertesten und kreativsten deutschen Barockensembles. Seit drei Jahrzehnten faszinieren die Konzerte unter der künstlerischen Leitung von Wolfgang Katschner ihre Zuhörer. Mit ansteckender Spielfreude und innovativen Konzepten übersetzen die ‚Alten Musiker‘ die Musiksprache des Barocks immer wieder mühelos ins Heute. Ganz gleich, ob als solistisches Kammerensemble oder als Opernorchester, stets überwindet das Ensemble dabei Grenzen und sucht die Begegnung mit neuen Klängen und anderen Künsten. Für ihre aufregenden musikalischen Brückenschläge wurde das Ensemble mehrfach ausgezeichnet. Die CD-Einspielung des Programms Timeless, das Musik des Frühbarocks mit Werken von Philip Glass vereint, erhielt 2010 den Echo Klassik.