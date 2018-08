Bannkreis sagt Konzert in Ravensburg ab

Das Konzert der Band Bannkreis am 6. Oktober in Ravensburg wird abgesagt. Das teilt die live.in.Ravensburg Veranstaltungsgesellschaft mit. Bereits im Vorverkauf erworbene Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Laut Pressemitteilung gab die Band folgende Begründung an: „Wir haben versucht, unserer Musik für eine Tour 2018 den passenden Rahmen zu verleihen und haben ganz besondere Veranstaltungsorte ausgewählt, um zusammen mit Euch ein unvergessliches Konzertambiente zu schaffen. Leider müssen wir euch sagen, dass wir unterschätzt haben, wie viel Zeit es braucht, um genug Menschen mit unserer Musik begeistern zu können. Uns, und vor allem den Veranstaltern, ist es nicht möglich, die Tour in dieser Form stattfinden zu lassen. Deshalb müssen wir unsere Konzerte verschieben. Wir sind traurig über diese Entscheidung und bitten Euch von Herzen, uns noch ein wenig Zeit für die Verbreitung unserer Musik zu geben. Da sich die Veranstaltungsorte ändern können und auch eine neue Preisstruktur angedacht ist, müssen alle bisher gekauften Tickets zurückgegeben werden. Für diese Unannehmlichkeiten entschuldigen wir uns.“