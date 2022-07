Band „Pause“ spielt in der Zehntscheuer

Die fünf Musiker von „Pause“ aus Markdorf spielen am Samstag, 2. Juli, um 20 Uhr in der Zehntscheuer in Ravensburg. Sie spielen an Gitarre, Saxophon, Schlagzeug, Bass und Synthesizer mal harmonisch und frei, mal fetzig und heiß. Die Band behauptet von sich sie habe schon „alle Wohn- und Schlafzimmer rund um den Bodensee überfallen“.

Am gleichen Tag wird auch noch die Band „Whitepaper“ aus Karlsruhe vorspielen. Die fünfköpfige Band hält sich an keine Genregrenzen, so reicht das musikalische Spektrum von Rock über Pop bis hin zu Indie. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist für alle Besucher frei.