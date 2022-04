Bald 100.000 Corona-Infektionen im Kreis Ravensburg registriert

Die Corona-Lage im Kreis Ravensburg sticht im landesweiten Vergleich immer weniger hervor. Vor gut einer Woche gehörte der Landkreis noch zu den traurigen Spitzenreitern in Baden-Württemberg. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sieben-Tage-Inzidenz jetzt aber gesunken. Die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie im Kreis geht auf die 100.000 zu.

Inzidenz betrug vor einem Monat noch über 2000

Die Inzidenz lag am Mittwoch bei 769,5, wie das Landesgesundheitsamt bekanntgab. Der Wert gibt an, zu wie vielen nachgewiesene Ansteckungen es binnen einer Woche je 100.000 Einwohnern gekommen ist. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Vortag (850) und auch im Vergleich mit dem Mittwoch der Vorwoche (879,4). Vor genau vier Wochen war die Inzidenz im Landkreis Ravensburg noch mehr als doppelt so hoch – sie lag knapp über 2000.

Bald 100.000 Infektionen im Kreis gezählt

Der Landesschnitt ist seit der Vorwoche wieder angestiegen – auf 738,1, wie aus der aktuellen Meldung des Landesgesundheitsamtes hervorgeht. Vor einer Woche lag er schon einmal unter 700.

Unter den Einwohnern im Landkreis Ravensburg ist es seit Beginn der Pandemie schon zu mehr als 96.000 nachgewiesenen Infektionen mit dem Corona-Virus gekommen.