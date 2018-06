Baindt will Siegeszug von Meckenbeuren stoppen

Am dritten Spieltag der Fußball-Bezirksliga hat der SV Baindt Tabellenführer Maierhöfen-Grünenbach gestürzt. Das kann dem aktuellen Spitzenreiter TSV Meckenbeuren am Sonntag nicht passieren. Den Siegeszug des TSV würde Baindt am siebten Spieltag aber gerne stoppen. Die SG Argental erwartet am Samstag den SC Unterzeil-Reichenhofen, der FC Isny trifft auf den TSV Tettnang (17 Uhr). Die restlichen Spiele sind am Sonntag um 15 Uhr.

Schlecht gespielt, trotzdem gewonnen. „Unser Sorgenkind ist die Defensive“, sagt Trainer Daniel Schmid vom Tabellenführer TSV Meckenbeuren vor dem Spiel beim SV Baindt. „Wir kassieren zu viele Gegentore.“ Baindt kann in der Liga mithalten, lässt aber immer wieder wertvolle Punkte liegen, wie zuletzt in Kißlegg. „Ich übernahm eine mental schwache Mannschaft“, sagt Interimscoach Armin Lauriola. „Wir haben viele Gespräche geführt“, an der Psyche gefeilt. „Wir sind bereit, den nächsten Spitzenreiter zu ärgern.“

Mit dem SV Beuren wird auch in dieser Saison zu rechnen sein. Ob auch die SG Kißlegg das Zeug dazu hat, die zuletzt nicht überzeugen konnte, wird sich im direkten Duell zeigen. „Wir haben vergangenes Jahr eine sehr gute Saison gespielt, die wollen wir natürlich bestätigen“, sagt Beurens Trainer Marco Mayer, „es darf allerdings personell nicht viel passieren.“ Beim FC Isny habe man befreit aufspielen können, „wir hatten nichts zu verlieren“, sagt Mayer. „Seit ich in Beuren bin, haben wir dort die beste erste Halbzeit gespielt.“

Die ersten Punkte sind eingefahren, jetzt könnte der TSV Ratzenried den letzten Tabellenplatz im Kellerduell gegen die SG Aulendorf loswerden. „Der Sieg war eine große Befreiung“, sagt Trainer Markus Steidle, „ich hoffe, wir sind in der Liga angekommen.“ Zuletzt musste Steidle sein Team oft aufbauen. „Nichts hilft mehr als ein Sieg“, freut sich Steidle. Man habe an der Defensive gefeilt. Das sollte dem Aufsteiger Mut machen. Weniger Fehler machen will auch die SG. „Den vielen jungen Spielern fehlt es an Erfahrung“, bemängelt SG-Trainer Wolfgang Steinbach, „das ist eben ein längerer Prozess.“

Der FC Leutkirch hat gezeigt, dass er die Qualität hat, oben mitzuspielen. Für Gegner SV Maierhöfen-Grünenbach besteht Zugzwang, will die Mannschaft von Trainer Alex Odemer die vorderen Plätze nicht frühzeitig aus den Augen verlieren. Mit einem knappen Sieg hat Maierhöfen den Abwärtstrend gestoppt. Leutkirch, derzeit stärkste Heimmannschaft, ist allerdings zu Hause noch ohne Punktverlust.

Kann der FC Isny in dieser Saison vorne mitspielen? Den Beweis blieb die Mannschaft von Trainer Uwe Hansen bisher schuldig. Im zweiten Heimspiel in Folge kommt der TSV Tettnang. Für den TSV ist es das zweite von drei Auswärtsspielen hintereinander. Nächste Woche geht es nach Kißlegg. „Das sind Herkulesaufgaben“, meint TSV-Trainer Dieter Koch. „Der FC ist eine Mannschaft, die geordnet spielt und sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt.“

Nur ein Punkt aus drei Spielen: Seine schlechte Heimbilanz aufpolieren will der SV Seibranz gegen den SV Mochenwangen. „Wir machen im Moment die Tore nicht“, sagt SVS-Trainer Thomas Hess, „das ist zu wenig.“ Drei Siege, drei Niederlagen, zwölf Treffer, zwölf kassiert – das ist die momentane Bilanz des SV Mochenwangen. Aber Torjäger Andreas Spieß (sechs Treffer) steht ganz oben. „Den gilt es zu stoppen“, meint Hess.

„Zuletzt gab es keine Punkte, aber mit der Leistung bin ich zufrieden“, sagt Philipp Meißner, Trainer der SG Argental. „Wir haben uns stabilisiert“. Das will Meißner mit seinem Team auch beim SC Unterzeil-Reichenhofen auf den Platz bringen. Aber der SGA-Trainer warnt: „Der SC ist bekannt für sein schnelles Umschaltspiel.“ Der SC muss auf seinen gesperrten Stammtorhüter verzichten. „Eine Schlüsselposition“, wie Trainer Bernd Bräuchler meint.

Der Vorletzte SV Haisterkirch trifft zu Hause auf den SV Kressbronn. „Wir haben uns weiterentwickelt“, sagt Kressbronns Sportlicher Leiter Andy Raaf, der Trainer Stefan Krause vertritt, der im Urlaub weilt. „Wollen wir allerdings vorne dran bleiben, müssen wir auch mal zwei gute Halbzeiten auf den Platz bringen.“ Unterdessen gehen seit Dienstagabend der SV Haisterkirch und Trainer Markus Giuliani nach erfolglosen Wochen getrennte Wege.

Am Donnerstag gab der SVH folgende Mitteilung heraus: „Markus Giuliani ist von seinem Traineramt beim SV Haisterkirch zurückgetreten. Er war erst zur neuen Saison zum SVH gestoßen und sollte mit all seiner Erfahrung die Fußballer auf ein höheres Leistungsniveau bringen. Dieser von der Vorstandschaft vorgegebene Weg fand jedoch nicht die breite Zustimmung der Mannschaft. Die Umsetzung neuer Methoden und taktischer Vorgaben stieß somit von Anfang an auf Ablehnung und es war auch keine Aussicht zur Veränderung in der Zukunft erkennbar. Hinzu kam, dass in der Vorbereitung und in den bisherigen Punktspielen eklatant viele Spieler urlaubsbedingt fehlten. Eine solch hohe Anzahl haben der SVH und Markus Giuliani so noch nie erlebt, vor allem, weil sie erst nachträglich und ohne Absprache feststand. Mit dem ausbleibenden Erfolg verschlechterte sich auch die Stimmung. Unter diesen Umständen sah Giuliani wenig Aussicht für eine erfolgreiche Fortsetzung seiner Arbeit und entschied sich für die Rückgabe seines Traineramts. Dies gab er am Dienstagabend der Mannschaft bekannt. Die Vorstandschaft bedauert diesen Schritt sehr und wünscht Markus Giuliani weiterhin viel Erfolg auf seinem weiteren Weg. Vorübergehend übernehmen der bisherige Trainer der zweiten Mannschaft, Andreas Welte und Michael Buchter, die Betreuung der Mannschaften.“ (ke)