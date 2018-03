Baienfurt verliert in Bergatreute

Lange haben die Fußballer der Kreisliga A I auf den Start ins Fußballjahr 2018 warten müssen. Nun geht es aber Schlag auf Schlag. Das Nachholspiel beim SV Bergatreute verlor die SG Baienfurt mit 1:3, während der SV Wolfegg beim FV Molpertshaus mit 3:1 siegte. Auch am Samstag sind Nachholspiele, ehe am Ostermontag der reguläre 16. Spieltag auf dem Programm steht. Im Fokus steht das Spitzenspiel zwischen der SG Baienfurt und dem SV Fronhofen.

Kreisliga A I: SV Bergatreute – SG Baienfurt 3:0 (2:0) – Tore: 1:0 Tobias Peter (26.), 2:0, 3:0 Simon Kloos (32., 57.) – Die SG Baienfurt hat im Nachholspiel beim SV Bergatreute die Chance verpasst, bis auf einen Punkt an den Tabellenführer TSG Bad Wurzach heranzurücken. Durch Tore von Tobias Peter per Kopf und Simon Kloos führte Bergatreute – das noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand hat – zur Pause mit 2:0. Gut zehn Minuten nach dem Seitenwechsel sorgte Kloos mit seinem Kopfballtreffer zum 3:0 für die frühe Entscheidung. Für Baienfurt war es die erste Niederlage nach vier Spielen. Sollte Bergatreute auch seine anderen beiden Nachholspiele gewinnen, könnte der SVB sogar mit Wolfegg nach Punkten gleichziehen.

FV Molpertshaus – SV Wolfegg 1:3 (0:2) – Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Joachim Heinzelmann (31., 34., 48.), 1:3 Stefan Brändle (67.) – Wolfegg nutzte Baienfurts Niederlage und zog durch den Sieg in Molpertshaus an der SGB vorbei auf Platz zwei. Spieler des Tages war Joachim Heinzelmann mit drei Treffern. Bei den ersten beiden Toren sah FVM-Torwart Thomas Lutz nicht gut aus.

SG Baienfurt – SV Fronhofen (Hinspiel 0:4): Topspiel in Baienfurt. Fronhofen holte aus den vergangenen fünf Spielen starke zehn Punkte, die SG Baienfurt – bis zur Partie in Bergatreute – sogar 13. Im direkten Aufeinandertreffen am Montag geht es darum, den Anschluss an die Spitze zu halten oder sogar zu verkürzen. Das Hinspiel war eine klare Sache für den SV Fronhofen, doch der SVF zeigt in dieser Spielzeit eine extreme Diskrepanz zwischen Heimstärke und Auswärtsschwäche. Die Heimbilanz ist mit einer weißen Weste und sieben Siegen aus sieben Spielen meisterlich. In der Auswärtstabelle dagegen liegt Fronhofen mit nur drei Punkten auf dem elften Rang. Gelingt es dem SVF also, die Auswärtsschwäche zu besiegen, dann ist in dieser Spielzeit alles drin. Baienfurt will nach der Niederlage in Bergatreute aber eine Reaktion zeigen.

SV Bergatreute – FV Bad Waldsee (1:2): Derby in Bergatreute. Nach einer Schwächephase zu Saisonbeginn hat sich der SV Bergatreute gesteigert und steht aktuell bei fünf Siegen in Serie. Durch die vielen Nachholspiele ist bei einer Fortführung dieser Serie also durchaus noch etwas drin für den SVB. Der FV Bad Waldsee dagegen hat die Form etwas verloren und muss aufpassen, nicht unten reinzurutschen. Im Hinspiel siegte der FVW verdient, Bergatreute zeigte eine schwache Leistung.

SK Weingarten – FV Molpertshaus (3:1): Abstiegskampf in Weingarten. Aktuell liegt der SKW sechs Punkte vor dem FV Molpertshaus. „Molpe“ liegt auf dem vorletzten Tabellenplatz und will diesen unbedingt verlassen. Mit einem Sieg in Weingarten würde der FVM den Tabellenkeller aufmischen. In die Karten dürfte es dem FVM spielen, dass sich der SK Weingarten am vergangenen Spieltag bei der hitzigen Partie in Bad Wurzach durch zwei Platzverweise selber schwächte.

SV Blitzenreute – FG 2010 WRZ (1:3): Für das Tabellenschlusslicht SV Blitzenreute zählen nur noch Siege, falls die Mission Klassenerhalt noch gelingen soll. Gegen die zuletzt schwächelnde FG 2010 WRZ ist ein Heimsieg durchaus möglich.

TSV Berg II – SV Vogt (2:2): Duell im Verfolgerfeld. Beide Mannschaften liegen bei 21 Punkten und wollen im Aufstiegskampf noch ein Wörtchen mitreden. Vor allem der SV Vogt rennt aktuell aber den eigenen Ansprüchen hinterher. In den vergangenen fünf Spielen setzte es vier Niederlagen für den SVV. Auch der TSV Berg II musste zum Jahresauftakt eine 0:3-Niederlage gegen den SV Wolfegg hinnehmen.

SG Waldburg/Grünkraut – TSG Bad Wurzach (1:4): Die SG Waldburg/Grünkraut will den Tabellenführer ärgern. Mit nur einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen stabilisierte sich die SG deutlich und entfernte sich etwas vom Tabellenende. Nun kommt aber der favorisierte Tabellenführer Bad Wurzach. Der Rest der Liga wird auf jeden Fall der SG die Daumen drücken.

SV Reute – SV Wolfegg (0:4): Klare Rollenverteilung in Reute. Während der SVR nun seit sechs Spielen auf einen Dreier wartet (Stand 27.3), hat sich der SV Wolfegg mit drei Siegen in Serie stabilisiert und sich auf den zweiten Tabellenplatz verbessert.