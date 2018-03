Baienfurt und Fronhofen bleiben dran

Am 15. Spieltag der Fußball-Kreisliga A I hat der SV Fronhofen seine Heimserie fortgesetzt und zieht so am Tabellennachbar SV Vogt vorbei (3:1). Baienfurt siegte pflichtgemäß in Blitzenreute (4:1). Spitzenreiter TSG Bad Wurzach hält die Verfolger dank eines Sieges gegen Weingarten auf Abstand (3:1, siehe gesonderter Bericht). Die SGM Waldburg/Grünkraut zieht in letzter Sekunde mit dem FV Bad Waldsee gleich (1:0). Während die FG 2010 WRZ aufgrund einer Niederlage gegen Bergatreute wieder ohne Punkte bleibt (1:2), sichern sich Molpertshaus und Reute im Derby jeweils einen Punkt (0:0).

SV Fronhofen – SV Vogt 3:1 (1:0) – Tore: 1:0 Peter Kemmer (11., FE), 2:0 Lukas Heinz (58.), 2:1 Ekrem Mjekici (62.), 3:1 Florian Haßler (84.) – Fronhofen bleibt zu Hause ohne Punktverlust und springt so bis auf den dritten Platz. Schon nach gut zehn Minuten kamen die Hausherren durch ein Strafstoßtor zur Führung, die bis zur Halbzeit hielt. Nach knapp einer Stunde erhöhte der SVF nicht unverdient auf 2:0. Nur vier Minuten später erzielte Vogt zwar den Anschlusstreffer und machte die Partie so noch einmal spannend. Mit dem 3:1 in der 84. Minute entschied Fronhofen ein letztendlich noch einmal spannendes Verfolgerduell. Der SV Vogt hat nun vier seiner vergangenen fünf Spiele verloren. Will der SVV noch um den Aufstieg mitreden, so bedarf es dringend einer Besserung.

FV Bad Waldsee – SGM Waldburg/Grünkraut 0:1 (0:0) – Tor: 0:1 Patrick Kibele (90.) – SGM Waldburg/Grünkraut entscheidet chancenarmes Spiel in Bad Waldsee in letzter Sekunde. In einem eher mäßigen, von Zweikämpfen geprägten Spiel setzte die SGM in letzter Sekunde den Lucky Punch und baute sich so vorerst ein kleines Polster in Richtung Tabellenkeller auf. Der FV Bad Waldsee muss nach nur vier Punkten aus den vergangenen sieben Spielen aufpassen, nicht in den Abstiegskampf zu geraten. Die SGM Waldburg/Grünkraut kann am nächsten Spieltag mit zehn Punkten aus den vergangenen fünf Spielen im Gepäck durchaus selbstbewusst zum Tabellenführer nach Bad Wurzach fahren.

FG 2010 WRZ – SV Bergatreute 1:2 (0:1) – Tore: 0:1 Tobias Peter (17.), 1:1 Martin Berenbold (68.), 1:2 Jacob Dörr (79.) – Bergatreute schiebt sich dank des nächsten Siegs in die obere Tabellenhälfte. Der leicht favorisierte SVB knüpfte an die starke Form aus der Hinrunde an und ging nach 17 Minuten erstmals in Führung. Diese wurde in einer hitzigen Schlussphase der ersten Halbzeit gehalten. Die FG 2010 kam jedoch ebenfalls zu ihren Chancen und erzielte in Folge dessen nach gut einer Stunde den Ausgleich. Trainer Reinhold Bloching bewies jedoch ein glückliches Händchen: Der erst zehn Minuten vorher eingewechselte Jacob Dörr erzielte in der 79. Minute den 2:1-Endstand. Will die FG 2010 den Durchmarsch in die Kreisliga B verhindern, so müssen gegen Blitzenreute wieder drei Punkte eingefahren werden.

FV Molpertshaus – SV Reute 0:0 – Torloses Derby bringt keines der beiden Teams aus dem Tabellenkeller. In einer aufregenden Anfangsphase mit Torchancen auf beiden Seiten war es vor allem Heiko Leippert, Torhüter des SV Reute, der überzeugen konnte. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte der SVR die vermeintliche Führung, die jedoch vom Schiedsrichter aufgrund einer Abseitsposition zurückgepfiffen wurde. Auch in Hälfte zwei ging es hin und her zwischen den beiden Tabellennachbarn, dabei wurde nun auch dem FV Molpertshaus ein Tor aberkannt. Letztendlich kann man von einer verdienten Punkteteilung sprechen. Beide Teams hatten viele Torchancen, konnten diese aber nicht verwerten, was nicht zuletzt an einer guten Leistung beider Torhüter festzumachen war. Alles in allem war es eine verdienten Punkteteilung, auch wenn auf beiden Seiten Tore hätten fallen müssen.

SV Wolfegg – TSV Berg II 3:0 (3:0) – Tore: 1:0 Raphael Vetter (15.), 2:0 Joachim Heinzelmann (32.), 3:0 Martin Adler (43.).