Baienfurt feiert klaren Derbysieg

Am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga AI überzeugte die SG Baienfurt im Derby gegen den Bezirksligaabsteiger SV Baindt. Damit unterstreicht die SGB ihre Aufstiegsambitionen, Baindt hingegen muss aufpassen, nicht den Anschluss zur Spitze zu verlieren. Dort weilt nach wie vor die SG Aulendorf, die gegen den TSV Berg II den sechsten Sieg in Folge feierte (6:0). Dahinter behauptet sich der SV Wolpertswende, der dank Toptorjäger Daniel Litz den SV Reute tiefer in die Krise schoss (3:1). Die SGM Dietmanns/Hauerz war wieder mal Teil eines Torespektakels.

SG Baienfurt – SV Baindt 4:1 (1:0). – Tore: 1:0 Julian Heinzler (39.), 1:1 Ferhat Ünalan (58.), 2:1 Tim König (72.), 3:1 Michael Rendler (76.), 4:1 Stefan Sauter (88.). – Das Derby brauchte etwas Zeit, um in Fahrt zu kommen. „Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, wobei wir die eine oder andere Chance mehr herausspielten“, sagte SGB-Trainer Reinhold Bloching. Die Baienfurter waren bissiger, wurden aber erst kurz vor der Halbzeitpause durch das sechste Saisontor von Julian Heinzler belohnt.

Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt aber. Der SV Baindt fand besser in die Partie und Trainer Bernd Filzinger bewies mit der Einwechslung von Ferhat Ünalan ein glückliches Händchen – der Joker stach nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung. Nach dem Ausgleich musste auch Reinhold Bloching verletzungsbedingt wechseln. Ins Spiel kam Tim König, der ebenfalls nicht lange brauchte, um nach einer Standardsituation per Kopf die erneute Führung für die SGB zu erzielen. Auch das kurz darauf folgende 3:1 entstand aus einem Standard. „Die Mannschaft ging gut mit dem Gegentreffer um“, meinte Bloching. In der Tat übernahm Baienfurt nach dem Ausgleich mehr und mehr das Spielgeschehen, weshalb der Doppelschlag aus Standardsituationen zwar etwas glücklich, aber nicht unverdient war. Bernd Filzinger sah aber auch seine Mannschaft in der Pflicht: „Beide Situationen wären zu verteidigen gewesen.“ Mit dem 4:1 nutzte die SGB die Schlussoffensive der Gäste aus – auch Bloching gestand: „Zum Schluss fiel der Sieg etwas zu hoch aus.“

Mit Blick auf die 0:4-Niederlage im Bezirkspokal gegen den FC Leutkirch freute sich Baienfurts Trainer über Verbesserungen: „Wir traten konzentrierter auf, was sich im Spiel vor allem durch weniger Fehler und eine andere Körpersprache ausdrückte.“ Beim SV Baindt gibt es vor dem Spiel gegen den Tabellenführer SG Aulendorf einiges aufzuarbeiten: „Wir müssen die deutliche Niederlage schnell aus den Köpfen bekommen“, sagte Bernd Filzinger. Verbesserungsbedarf sieht er vor allem in Sachen Laufbereitschaft und bei Standardsituationen.

Die weiteren Spiele:

SV Wolpertswende – SV Reute 3:1 (2:1). – Tore: 1:0, 2:0, 3:1 Daniel Litz (5., 15., 90.), 2:1 Niklas Klawitter (33., Foulelfmeter).

SG Aulendorf – TSV Berg II 6:0 (1:0). – Tore: 1:0, 2:0 Andreas Krenzler (45., 52.), 3:0 Jochen Daiber (53.), 4:0 Lukas Kempter (68., Eigentor), 5:0, 6:0 Lukas Steinhauser (73., 82.).

TSV Eschach II – SV Wolfegg 1:4 (0:2). – Tore: 0:1, 1:4 Florian Metzler (19., 76.), 0:2 Lukas Häusele (30.), 1:2 Michael Fäßler (47.), 1:3 Patrick Schnitzer (67.).

SV Haisterkirch – FG 2010 WRZ 2:1 (0:1). – Tore: 0:1 Nilas Stockmayer (12.), 1:1, 2:1 Jakob Schuschkewitz (73., 90.).

SV Vogt – SV Ankenreute 2:1 (1:0). – Tore: 1:0, 2:0 Raphael Buemann (36., 68.), 2:1 Patrick Padberg (78.).

SGM Waldburg/Grünkraut – SGM Dietmanns/Hauerz 3:6 (2:2). – Tore: 1:0, 2:2 Moritz Miller (5., 41.), 1:1 Tobias Reiss (9.), 1:2 Raphael Schuppan (39.), 2:3 Samuel Bubek (56.), 3:3 Hubert Sterk (64.), 3:4 Robin Müller (67.), 3:5 Andreas Butscher (77.), 3:6 Frank Schmuck (86.).