Baienfurt dreht Spiel gegen Weingarten

Am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga A I hat der SV Haisterkirch dank eines 5:1-Siegs gegen Bergatreute die Tabellenführung verteidigt. Die Verfolger Bad Wurzach (4:0 gegen Waldburg/ Grünkraut), Reute (4:2 in Wolpertswende) und Baienfurt (3:2 in Weingarten) bleiben dem Spitzenreiter aber auf den Fersen.

SV Haisterkirch – SV Bergatreute 5:1 (2:1) – Tore: 1:0 Christian Egger (22.), 1:1 Tobias Peter (25.), 2:1, 3:1, 4:1 Jakob Schuschkewitz (44., 55., 83.), 5:1 Thomas Frick (88.). – Zu Beginn taten sich beide Mannschaften besonders im Spiel nach vorne noch sehr schwer. Das änderte sich Mitte der ersten Halbzeit: Die SVH-Führung glich der SVB nur drei Minuten später aus. Kurz vor dem Pausenpfiff traf Schuschkewitz per Fernschuss zum psychologisch wichtigen 2:1 für den SVH. Bergatreute war nun gefordert, entfachte offensiv aber kaum Gefahr. So erhöhte der Haisterkirch nach einem Konter auf 3:1. Das Spiel blieb dennoch offen. Erst als die Gastgeber sieben Minuten vor Schluss zum vierten Mal trafen, war das Spiel entschieden. Kurz vor dem Schlusspfiff traf der eingewechselte Frick sogar noch zum 5:1.

SK Weingarten – SG Baienfurt 2:3 (1:1) – Tore: 0:1 Stefan Sauter (21.), 1:1 Sheih Njie (40.), 2:1 Farouk Mourou (49.), 2:2 Bernd Reich (61.), 2:3 Max Valentini (80.). – Baienfurt begann leicht feldüberlegen und ging nach 20 Minuten in Führung. Der SK wurde in der Folge aber immer stärker und drehte die Partie kurz nach der Pause. Baienfurt wirkte nun wieder wacher und kam nach einer Stunde zum Ausgleich. Zehn Minuten vor dem Ende gelang sogar der – nicht unverdiente – Siegtreffer.

SV Vogt – TSB Ravensburg 9:0 (4:0) – Tore: 1:0 Robin Völkel (10.), 2:0 Ardit Mjekici (27.), 3:0 Manfred Kraus (38.), 4:0, 5:0 Jonathan Schröttle (39., 48.), 6:0 Peter Menninger (61.), 7:0 Marcel Sauter (76.), 8:0 Elias Greinacher (86.), 9:0 Lukas Beu (89.). – TSB geht in Vogt unter. Gegen in allen Belangen überforderte Ravensburger siegte Vogt hochverdient.

FG 2010 WRZ – SV Wolfegg 3:1 (2:1) – Tore: 1:0 Stefan Wieland (19.), 1:1 Elias Wurster (27.), 2:1 Maximilian Feist (28.), 3:1 Eigentor (90.). – Nach ausgeglichenem Beginn ging die FG in Führung. Wolfegg zeigte die richtige Reaktion und glich aus. Im direkten Gegenzug gelang den Hausherren aber wieder die Führung. Im zweiten Spielabschnitt rannte Wolfegg mit aller Macht an – jedoch ohne Erfolg.

SG Aulendorf – TSV Berg II 2:1 (1:1) – Tore: 1:0 Jochen Daiber (6.), 1:1 Benjamin Kaufmann (27.), 2:1 Lukas Steinhauser (58.). – Die SGA begann schwungvoll und belohnte sich früh. In der Folge löste sich Berg aber aus der Umklammerung und kam zum verdienten Ausgleich. Auch nach dem Seitenwechsel war der TSV zunächst feldüberlegen, Aulendorf traf nach einer Stunde per Konter aber zum 2:1 und verteidigte diese knappe Führung geschickt.

SV Wolpertswende – SV Reute 2:4 (1:1) – Tore: 1:0, 2:2 Thomas Stocker (1., 83.), 1:1 Niklas Klawitter (26.), 1:2 Patrick Schneider (48.), 2:3 Johannes Freßle (87.), 2:4 Matthias Harfmann (90.). – Der SVW legte einen Blitzstart hin, nach wenigen Sekunden stand es schon 1:0. Reute kam in der Folge aber besser in die Partie und glich aus. Die Führung direkt nach der Pause hielt bis sieben Minuten vor Schluss, ehe erneut Stocker für Wolpertswende ausglich. Reute zeigte aber eine tolle Moral und sicherte sich noch die drei Punkte.

TSG Bad Wurzach – SGM Waldburg/Grünkraut 4:0 (1:0) – Tore: 1:0, 2:0 Julian Lendt (26., 57.), 3:0 Atcha Awali (80.), 4:0 Johannes Reichle (87.) – Die TSG begann druckvoll und ging Mitte der ersten Hälfte in Führung. Die SGM gestaltete die Partie zwar ausgeglichen, kam offensiv aber selten zur Geltung. Nach einer Stunde erhöhte die TSG. Der Widerstand der Gäste war gebrochen.