Bahnstreik schadet regionaler Wirtschaft

Der Bahnstreik macht sich auch in der Region bemerkbar. Betroffen sind vor allem die Wirtschaftsbetriebe. Sie warten auf wichtige Lieferungen, können nicht produzieren. Und: Sie überlegen sich, ihre Logistikwege in Zukunft neu zu organisieren. Der Transport soll dann nicht mehr über die Schiene, sondern über die Straße erfolgen.

Wegen des Streiks werden in dem Container-Terminal in Ulm-Dornstadt nur noch zwei Drittel aller Güterzüge abgefertigt. Für den Raum Bodensee-Oberschwaben ist dieses Terminal das wichtigste. „Essenzielle Transportketten werden durch den Streik unterbrochen“, sagt Wolfgang Heine, Geschäftsbereichsleiter für Standortpolitik bei der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK).

Für Betriebe, die auf einen reibungslos funktionierenden Güterverkehr und auf die Einhaltung von Terminen angewiesen sind, ist der Streik ein Desaster. „Bei der Logistik sind Schnelligkeit und Zuverlässigkeit das A und O“, meint Heine. Das sei derzeit nicht mehr gegeben. Und auch nach dem Ende des Streiks seien die Nachwehen noch eine Weile zu spüren. „Es dauert, bis die aufgestaute Arbeit erledigt ist und die Auswirkungen beseitigt sind“, so IHK-Verkehrsexperte Heine.

Die Folge: Die Unternehmen würden sich nach anderen Verkehrswegen umsehen. „Für die Bahn ist diese Entwicklung fatal“, warnt Heine. Schlussendlich würde sich die GDL mit ihrem Streik selber schaden. Ein Ausweichen auf die Straße wünsche man sich als IHK eigentlich nicht, sagt Heine. „Die Straßen sind ja jetzt schon voll genug.“

Doch die Betriebe sind nicht die Einzigen, die sich infolge des Bahnstreiks nach Alternativen umsehen. So steigen derzeit viele Bahnreisende auf Mietwagen um. Die Autovermietung Europcar, die auch in Ravensburg eine Filiale betreibt, verzeichnet eine hohe Nachfrage. Das Unternehmen habe extra seine Fahrzeugflotte aufgestockt, so eine Sprecherin.

Momentan stünden in Ravensburg noch Autos zur Verfügung, heißt es. Doch da der Streik die ganze Woche gehen soll, kann sich das aber jederzeit ändern. „Wer zeitlich flexibel ist und im Voraus planen kann, der hat auch die Chance, für den nächsten Tag noch ein Auto zu erhalten“, verspricht die Sprecherin.

