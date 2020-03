Bahnstrecke Aulendorf – Ravensburg noch bis zum 12. Juli gesperrt

Die Bauarbeiten auf der Südbahn gehen weiter. Wie die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) mitteilt, ist die Bahnstrecke Aulendorf – Ravensburg vom 2. März bis 12. Juli gesperrt. Dafür haben die Deutsche Bahn (DB) und die BOB gemeinsam einen Schienenersatzverkehr (SEV) auf dieser Strecke eingerichtet. Alle Busse erreichen laut Mitteilung jeweils die Zuganschlüsse in Aulendorf beziehungsweise Ravensburg für die Weiterfahrt auf der Schiene. Direktbusse verkehren ohne Unterwegshalt; Busse, die BOB-Züge ersetzen, bedienen auch alle Unterwegsstationen. In Ravensburg fahren die SEV-Busse auf der Westseite des Bahnhofs beim P&R-Parkplatz Escher-Wyss-Straße ab. Fahrgäste müssen ihre Fahrscheine vor Fahrtantritt kaufen, in den SEV-Bussen ist kein Kauf möglich, heißt es in der Mitteilung. Auch der Check-in/Check-out mit der bodo eCard ist nur direkt an den Bahnhöfen möglich. Die Busse halten jedoch nur in Ravensburg und Aulendorf direkt am Bahnhof. Die Verkehrsunternehmen empfehlen als Alternative das Bodo-Handyticket oder den Kauf über den DB Navigator. Foto: Elke Obser