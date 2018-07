Bahnhof: SPD bemängelt fehlende Digitalanzeige

Nach der Endabrechnung steht fest: Die Umgestaltung des Ravensburger Bahnhofs war teurer als erwartet: knapp 6,4 Millionen Euro statt 4,9 Millionen. Die Stadt Ravensburg musste davon mehr als ein Drittel aufbringen, nämlich 2,3 Millionen Euro. Bemängelt wird jetzt jedoch von der SPD, dass digitale Anzeigen im Gebäude fehlen.

Von unserer Redakteurin Annette Vincenz

Seit fünf Jahren rollen die Züge schon im modernen Bahnhof ein, aber eine Endabrechnung der Baumaßnahme war erst jetzt möglich und wurde dem Gemeinderat nun vorgelegt. Zum einen war das teure Bauvorhaben über mehrere Haushaltsjahre bis 2010 gestreckt, zum anderen seien konkrete Zahlen seitens der Bahn „trotz mehrfachen eindringlichen Nachfragen nicht genannt“ worden, so Bernhard Kordeuter vom Tiefbauamt. „Erst nach Vorlage der Schlussrechnung wurden die tatsächlichen Kosten bekannt.“

Ursprünglich war man von 4,9 Millionen Euro ausgegangen, wovon 1,9 Millionen die Stadt tragen sollte. Aber die Kosten wurden teils drastisch überschritten, beim Gleisbau etwa machten die tatsächlichen Kosten 239 Prozent (!) des ursprünglichen Ansatzes aus, beim Bahnsteig 163 Prozent. Die Unterführung blieb im Kostenrahmen, der Vorplatz Ost wurde teurer (114 Prozent), ebenso Ingenieurleistungen und Baunebenkosten. Etwas billiger wurde die Gestaltung des Park+Ride-Platzes West (68 Prozent der ursprünglichen Kosten) und die Ablösesumme für die Unterführung (85 Prozent). Bleibt aber insgesamt eine Kostenüberschreitung auf 119 Prozent der ursprünglichen Summe: knapp 6,4 Millionen Euro, wovon gerundet 2,3 Millionen an der Stadt hängen bleiben. Den Rest hat nicht etwa die Deutsche Bahn AG übernommen, die nur Peanuts zahlte, sondern das Land Baden-Württemberg.

Dafür sei der Ravensburger Bahnhof jedoch wieder „aus dem Hinterhof der letzten Jahrzehnte auf die Vorderseite der Stadt“ gekommen. Und das nach siebenjähriger Planungs- und Bauzeit. Herzstück des Umbaus war ein neuer Mittelbahnsteig, 216 Meter lang und 55 Zentimeter hoch, der ein barrierefreies Einsteigen in die Züge ermöglicht. Ein 80 Meter langes Dach bietet Schutz vor Regen. Neu war bei der Einweihung im Dezember 2004 auch die Unterführung unter den Gleisen samt Aufzügen.

Eines aber fehlt, und darauf machte in der jüngsten Gemeinderatssitzung SPD-Stadtrat Rainer Frank aufmerksam: Wenn Reisende im Hauptgebäude vor Kälte oder schneidendem Wind Zuflucht suchen, gibt es dort keine Anzeige, mit welcher Verspätung gegebenenfalls die Züge kommen. Solche Digitalanzeigen seien in modernen Bahnhöfen mittlerweile Standard. „Bei den Fahrgästen herrscht doch große Unsicherheit“, meinte Frank, sie müssten bei Verspätungen „ständig rein und raus“. Die Stadtverwaltung will nun überprüfen, was eine digitale Anzeige für das Bahnhofsgebäude kosten würde. Ob die Deutsche Bahn AG sich an den Kosten beteiligt, scheint ungewiss.