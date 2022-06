Bahn-Strecke zwischen Friedrichshafen und Ravensburg gesperrt

Am Montagvormittag vermeldet die Deutsche Bahn auf Twitter, dass die Strecke zwischen Friedrichshafen und Ravensburg gesperrt ist. Wegen eines Notarzteinsatzes auf den Gleisen wenden die Züge aktuell jeweils an den Bahnhöfen in Ravensburg und Friedrichshafen.

Laut Tweet plant die Bahn einen Ersatzverkehr. Ob dieser bereits eingerichtet werden konnte, dazu hatte die Pressestelle keine Informationen.

Die Bahn geht derzeit davon aus, dass die Streckensperrung bis rund 12.45 Uhr andauern wird.

Weitere Informationen folgen, dieser Artikel wird laufend aktualisiert.