Bahn sperrt Streckenabschnitt zwischen Aulendorf und Ravensburg

Mit Beginn des Frühjahrs startet die Deutsche Bahn auf der Südbahn mit den noch im Jahr 2021 notwendigen Bauarbeiten. Unter anderem werden noch abschließende Gleisbauarbeiten sowie Anpassungen in der Stellwerkstechnik vorgenommen. Aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten wird der Streckenabschnitt zwischen Aulendorf und Ravensburg vom 7. März bis 1. April für den Zugverkehr gesperrt.

Zwischen Aulendorf und Ravensburg wird ein Ersatzverkehr mit Bussen (SEV) eingerichtet. Es fahren Expressbusse ohne Zwischenhalt sowie Regiobusse mit Unterwegshalt in Mochenwangen, Niederbiegen und Weingarten. Die Busse sind entsprechend beschildert. Die Haltestellen der Ersatzbusse: Aulendorf, Busbahnhof Bussteig 3; Mochenwangen, Alte Kirche; Baienfurt, Niederbiegen (Schussentalstraße); Weingarten, Charlottenplatz; Ravensburg, Escher-Wyss-Straße (Westseite des Bahnhofs beim P&R-Parkplatz).

Auch die Züge der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) sind von der Streckensperrung betroffen. Ersatzbusse fahren nicht immer die Haltestellen direkt am Bahnhof an. Auf der Strecke zwischen Friedrichshafen Stadt und Ravensburg verkehrt die BOB zweimal pro Stunde. Jede Stunde besteht ein Anschluss in Ravensburg zu und von den SEV-Bussen Richtung Aulendorf.

Fahrgäste müssen ihre Fahrscheine vor Fahrtantritt kaufen, in den SEV-Bussen ist kein Kauf möglich. Auch der Check In/Check Out mit der Bodo-eCard ist laut Pressemitteilung nur direkt an den Bahnhöfen/Bahnsteigen möglich.

Weitere Informationen gibt es unter bauinfos.de, bob-fn.de oder an den Bahnhöfen. Die geänderten Fahrpläne sind online unter bahn.de, bob-fn.de sowie im DB-Navigator verfügbar.