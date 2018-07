Bahn erklärt dieFahrkartenautomaten

Auf Anregung des Stadtseniorenrats und des Seniorentreffs bietet die Deutsche Bahn eine Schulung zur Benutzung der Fahrkartenautomaten am Bahnhof Ravensburg an. Nicht nur ältere Menschen tun sich schwer, eine Fahrkarte zu lösen. Die Schulung wird mit Gruppen von höchstens zwölf Personen durchgeführt, damit auch praktisch geübt werden kann. Termine sind am Mittwoch, 2. Februar, und am Mittwoch, 23. Februar, ab 12 Uhr und dann jede Stunde später bis 15 Uhr. Anmeldung ist unbedingt erforderlich im Seniorentreff im Hirschgraben, Telefon (0751) 15798.