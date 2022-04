Bäckereien für Projekt „PendlerBrezeln“ gesucht

Anlässlich des Weltfahrradtag am 3. Juni plant die Initiative „RadKULTUR“ des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg vom 30. Mai bis zum 3. Juni wieder die Aktion „PendlerBrezel“. Dabei bekommen Radler bei den Bäckereien eine Brezel kostenlos. Aktuell werden noch Bäckereinen gesucht, die am Projekt teilnehmen möchten.

Ziel der „PendlerBrezel“ sei es, einen positiven Impuls für den alltäglichen Radverkehr, insbesondere für das Fahrradpendeln, zu geben. Fünf Tage lang erhalten Radfahrerinnen und Radfahrer in allen teilnehmenden Bäckereien bis 10 Uhr morgens eine Brezel umsonst. Die Ausgabe erfolgt unabhängig von einem Einkauf in der Filiale. Wer nachweislich mit dem Fahrrad unterwegs ist – erkennbar zum Beispiel am mitgeführten Helm – darf sich über das Brezel-Dankeschön freuen. Interessierte Bäckereien können sich bis zum 3. Mai auf eine Teilnahme an der Aktion PendlerBrezel bewerben unter www.radkultur-bw.de/pendlerbrezel/anmeldung.