Baden-Württembergische Fußballverbände wollen Saison beenden

Die drei Fußball-Landesverbände in Baden-Württemberg – der Badische, der Südbadische und der Württembergische Fußballverband (WFV) – sprechen sich einhellig für die Beendigung der Saison 2019/20 zum 30. Juni 2020 aus, so wie es die jeweiligen Spielordnungen vorsehen. Das würde bedeuten, dass in den Amateurklassen definitiv nicht alle noch ausstehenden Spiele ausgetragen werden können. Möglicherweise wird bis Beginn der neuen Saison gar nicht mehr gespielt.

Das soll zunächst bei Frauen und Männern von der Verbandsliga abwärts gelten, der WFV will sich aber auch dafür einsetzen, dass in der Oberliga und der Regionalliga Südwest genauso entschieden wird. Noch sind das aber Vorschläge – bei einem Außerordentlichen Verbandstag sollen die Delegierten endgültig über die Saison 2019/20 abstimmen.

Keine Rechtslage für eine Rückkehr in den Spielbetrieb

Die Beschlüsse der drei Verbände erfolgten, nachdem die Bund-Länder-Konferenzen vom 30. April und 6. Mai „keine Rechtslage für eine Rückkehr in den regulären Spielbetrieb in absehbarer Zeit erkennen lassen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg sieht zwar vor, dass Freiluftsportanlagen ohne Körperkontakt seit Montag wieder in Betrieb genommen werden, sodass ein Training unter Beachtung strenger Vorgaben in Kleingruppen und ohne Körperkontakt stattfinden kann.

Es ist aber weiterhin „nicht abschätzbar“, wann Mannschaftssport wieder erlaubt sein wird. Die Gremien aller drei Fußball-Landesverbände sehen daher keine Möglichkeiten mehr, die Meisterschaftsrunden regulär zu beenden.

Mehr entdecken: WFV will Rechtsgutachten abwarten

Bisher wurden überwiegend etwas mehr als die Hälfte der Spiele ausgetragen. Die direkten Aufsteiger sollen – ähnlich wie im Handball – nach einer Quotientenregelung errechnet werden. Dabei werden die Punkte mit der Anzahl der absolvierten Spiele verrechnet. Berücksichtigt werden sollen laut WFV-Meldung auch Spiele, über deren Wertung das Sportgericht bis 30. Juni entscheidet. Meister und direkter Aufsteiger ist die Mannschaft mit dem höchsten Quotienten.

„Auf diese Weise ist gewährleistet, dass ein Aufsteiger anhand sportlicher Kriterien ermittelt werden kann, und zwar so rechtzeitig, dass diesem in jedem Fall die Teilnahme am Spielbetrieb der übergeordneten Liga im Spieljahr 2020/21 möglich ist“, heißt es in der Mitteilung. Möglich wäre aber auch, den Aufsteiger anhand der Vorrundentabelle zu ermitteln.

Vorrunden teilweise noch nicht beendet

Dafür spreche laut den Verbänden, dass dann grundsätzlich einmal jeder gegen jeden gespielt hätte. Die Quotientenregelung habe den Vorteil, dass jedes ausgetragene Spiel berücksichtigt wird und „dies der Absolvierung sämtlicher Meisterschaftsspiele näher kommt“. In manchen Ligen sind noch nicht einmal alle Spiele der Vorrunde ausgetragen sind.

Absteiger soll es nach dieser Saison nicht geben. Das würde dann dazu führen, dass in manchen Ligen in der Saison 2020/21 mehr Mannschaften spielen würden, was auch zu einem verschärften Abstieg führen würde. „Das erscheint aber vertretbar“, schreibt der WFV.

Offen bleibt noch, wie es mit dem Verbandspokal weitergeht. Hier könnten sich die Verbände vorstellen, die verbleibenden Partien auch noch nach dem 30. Juni auszutragen. Das gleiche soll für den Verbandspokal der Frauen und der Jugend sowie für die Bezirkspokale gelten. Im WFV-Pokal sind noch acht Mannschaften im Wettbewerb – unter anderem steht dort das reizvolle Duell zwischen dem Oberligisten FV Ravensburg und dem Regionalligisten SSV Ulm 1846 an.

Eine Fortsetzung der Saison 2019/20 ab dem 1. September – wie es der Bayerische Fußballverband vorgeschlagen hat – kommt für die drei Verbände in Baden-Württemberg eher nicht infrage. Probleme gebe es dann unter anderem bei Spielern, deren Verträge am 30. Juni enden. Zudem gebe es dann das Risiko, dass Aufsteiger erst feststehen, wenn in übergeordneten Ligen schon längst wieder gespielt wird. So steht in der bayerischen Regionalliga Türkgücü München jetzt schon als Aufsteiger in die 3. Liga so gut wie fest.

Mir ist bewusst, dass sich viele Vereine eine frühere verbindliche Entscheidung wünschen. WFV-Präsident Matthias Schöck

In Baden-Württemberg wollen die drei Verbände auf jeden Fall eine einheitliche Lösung finden. „Wir haben uns bewusst die Zeit für eine gründliche Prüfung der komplexen Sachverhalte genommen und die Entscheidungen der Politik abgewartet“, sagt WFV-Präsident Matthias Schöck. „Mit dem Ergebnis bin ich unter den gegebenen Umständen nun sehr zufrieden.“

Am Freitag ist eine Beiratssitzung, bis 20. Mai will der Verbandsvorstand entscheiden, ob dem Antrag des Präsidiums gefolgt wird. Zuvor wollen die Verbände aber noch die Meinung aller Mitgliedsvereine hören. Zum Schluss muss es dann einen Beschluss der Delegierten beim Außerordentlichen Verbandstag geben. „Mir ist bewusst, dass sich viele Vereine eine frühere verbindliche Entscheidung wünschen. Aber es ist uns wichtiger, dass auch die Delegierten eines Außerordentlichen Verbandstages durch ihr Votum unsere Haltung bestätigen“, sagt Schröck. Vorgesehen ist ein Termin zwischen dem 6. und 27. Juni.